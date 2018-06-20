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被追問越鋼汙染後續 台塑：無法代為回答

2018-06-20 17:28經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

台塑今（20）日舉行集團第四場股東會，今天股東會的場外有環保團體針對2016年台塑越南河靜鋼鐵廠因毒物外洩，造成汙染事件進行抗議，也有小股東申請進行發言，請求台塑說明越南河靜鋼鐵廠污染後續。董事長林健男回應，台塑也只是越鋼的股東，不能代越鋼發言，如果股東會要問後續情況，應該要問越鋼。針對今天抗議內容，越鋼晚也指出，越南官方早就公布過，越鋼的環保措施完全符合標準，沒有問題。

台塑總管理處總經理林善志指出，台塑越南河靜鋼鐵廠的罰金早就繳交給越南官方，今天抗議的訴求到底是什麼，台塑集團只有無奈，因為台塑集團不會知道這筆金額是怎麼分配；另外，環保團體要求台塑公開環境監測報告，林善志也說明，台塑集團沒有權利可以公開越南當地環境監測報告數據，這個部分要求台塑集團公開也是找錯對像；另外，針對今天台塑股東會環保團體等人在王朝大飯店門口抗議舉越鋼等污染案，台塑集團旗下的越鋼，晚一點也會另外發聲明稿說明。

台塑股東會臨時動議有兩名股東針對環保議題，拿出準備好的大字報，公布兩年前越南中部四省污染報告、越南民眾抗議越鋼遭逮捕被判重刑等情事，台塑董事長林健男也回應，今日並非越鋼股東會，台塑無法代為回答，最後宣布散會。

台塑集團股東會越南

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