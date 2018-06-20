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美鋼鋁關稅 經濟部：續透過雙邊管道爭取豁免

2018-06-20 15:47中央社 台北20日電

美國對進口鋼鋁產品課高關稅，台灣未列豁免名單，經濟部次長龔明鑫今天說，台灣雖未向世界貿易組織（WTO）提諮商要求，但會持續透過雙邊管道與美國行政部門及業者爭取豁免。

據經濟部國際貿易局資料，目前已列入永久豁免清單的南韓、巴西、阿根廷與澳洲多是以自我設限鋼鐵輸美量換取豁免，其中南韓的配管用鋼管、方向型電磁鋼片、冷軋不鏽鋼、不鏽鋼鑄鍛鋼錠、不鏽鋼扁鐵線材及非整型製品、棒型鋼類接角及截面部分製品、工具鋼等9個項目已達配額量，無法再對美出口。

除加拿大、泰國及中國大陸向WTO要求加入墨西哥與美國就此案的諮商程序，歐洲聯盟及印度也都單獨提諮商要求，但台灣仍未向WTO正式就此案提參與諮商要求。

龔明鑫表示，目前以透過雙邊管道溝通為主，並比照他國做法，對中國產製鋼鋁產品啟動雙反調查，釐清問題，持續向美國爭取豁免。

他說，行政院政務委員鄧振中日前帶團赴美參加20日到22日在華府舉行的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），接受當地媒體訪問時，也表達持續極力爭取豁免意願。在這次訪美行程中，預計將對美說明，台美合作有助降低全球貿易逆差及相關助益，爭取深化雙邊貿易關係。

龔明鑫表示，從去年至今，已有10多家企業赴美投資，考量因素包括因應美中貿易摩擦、美國投資優惠與美國國內商機等。這次訪美團有60家企業、124名代表參與，經濟部分析，台灣業者已了解在低工資國家生產成品，再銷往美國的商業模式可能遭遇障礙，正重新思考全球布局策略。

經濟部龔明鑫WTO

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