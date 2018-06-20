台水力拚降低漏水率 強調今年不漲水價

2018-06-20 13:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



國內自來水管線老舊、漏水問題嚴重，台灣自來水公司透過大數據分析，找出漏水的幹管點，目前全國漏水率平均為15.5%，行政院訂下2031年降至10%的目標，台水董事長郭俊銘坦言「壓力很大」，但有信心可以做到，也強調，今年底前不會調漲水價。

總統盃社會創新黑客松競賽日前選出五支優勝隊伍，其中，台水公司的「搶救水寶寶」以大數據和機器學習方式找出漏水管線，盼能更有效率解決台灣漏水問題，8月更將遠赴紐西蘭，代表台灣參與當地的黑客松競賽。

政務委員唐鳳今（20）日和媒體茶敘，與會的郭俊銘指出，我國去年漏水率已經改善6%，希望逐漸達到行政院訂下的目標，現階段，台水公司將優先改善基隆、台中與高雄等地區的漏水率。

郭俊銘表示，基隆的漏水率高達25%冠居全台，希望2031年時能降到15%；高雄的漏水率雖然低於全國平均，但由於當地沒有水庫，因此也納入優先改善地區，讓水資源更能有效利用。

至於各界關注的水價問題，郭俊銘也重申，今年底前不會調漲，之後會再詳細評估。「台灣水價真的太便宜了！」郭俊銘表示，即便未來調漲水價，也是為了設備更新，因為光是汰換老舊管線，一年所需經費就要70、80億元，目前僅先以優良技術，精準找出需要汰換的管線。

台水指出，雖然台灣雨量豐沛，但由於地形關係不易蓄存水資源，台灣是全世界第19名缺水的國家，自來水管線一年漏掉2.5座石門水庫有效庫容量，平常看得見的漏水只占總漏水量的10%。

台水表示，自來水管線總長超過6萬公里，傳統只靠俗稱「水管醫生」的檢測人員，拿著像聽診器的設備一步一腳印尋找地下漏水，但每人每天只能負責約二公里半的距離，這樣的效率實在緩不濟急。