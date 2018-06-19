CEO海外布局 KPMG提三大建議

2018-06-19 22:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



KPMG安侯建業聯合會計師事務所今(19)日發表「2018年台灣CEO前瞻大調查」，專業組織策略長吳美萍分析十大主要發現，台灣瞄準北美、非洲與亞洲擴張事業版圖，最關注的企業風險包括屬地主義、新興科技等。

KPMG專業組織策略長吳美萍表示，第一大發現在於海外投資市場的轉移，在國際貿易戰影響下，有超過半數CEO態度保守，計畫至市場較成熟的已開發國家拓展版圖。新興市場中，則以非洲、亞洲最熱。

依據調查，國內企業主最關注的五大風險依序為：重返屬地主義(66%)、新興/顛覆式科技(48%)、環境/氣候變遷(44%)、數位資訊安全(44%)、企業營運(28%)等，不僅影響企業主對於經濟前景的信心，也牽動海外投資布局。

此外，面對新興科技衝擊，僅五成四台灣CEO認為，自己已做好帶領企業轉型的準備，也有五成四認為，企業隨時可能受到網路安全攻擊，而有近九成CEO表示，將招募新興技術人才，視臨時員工專業職能與機密資料管理為重要挑戰。

KPMG海外業務發展中心主任李逢暉表示，CEO海外布局思維從過去尋求低成本時代轉向價值提升，面臨轉換期，應深化區域市場經營、瞄準內需市場，在執行海外布局時，應致力在地產業鏈整合，深化合作，此外，也可透過併購策略快速打入本地市場，克服當地供應鏈不完整的問題，並持續推動產業升級。