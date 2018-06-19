親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

男友父母催婚索房產 女網友嘆：接受不了

世足賽／日本香川真司12碼先破網 哥國少一人仍追平

工程會推生態檢核機制 前瞻建設兼顧永續

2018-06-19 21:01中央社 台北19日電

前瞻基礎建設陸續進入發包執行階段，行政院公共工程委員會考量環境保護、永續意識抬頭，建議各部會推行前瞻建設時，應落實生態檢核機制，兼顧工程品質與生態永續。

工程會去年訂定「公共工程生態檢核機制」，以工程生命週期分為工程計畫核定、規劃、設計、施工與維謢管理等作業階段，並建議各階段宜由具生態背景人員配合辦理生態檢核及保育作業，讓工程方案也能融入生態保育概念。

生態檢核機制建議，在工程計畫核定階段，應評估計畫對生態環境衝擊程度，決定可行的工程計畫方案；開工前的準備作業應組織含生態背景及工程專業的跨領域工作團隊，確認生態保育措施實行方案、執行生態評估，及確認環境生態異常狀況處理原則。

至於施工後的維護管理階段，除要維護原工程設計功能，也應檢視生態環境恢復情況。

工程會官員今天表示，工程會希望減輕公共工程對生態環境造成的負面影響，去年已發函部會、地方政府告知這項機制。

工程會也發布新聞稿指出，為達成「公民參與」及「資訊公開」，希望工程主辦機關邀生態背景人員、相關單位、在地民眾與民間團體辦理現勘，溝通工程計畫構想方案及可能的生態保育原則，並主動公開生態檢核資訊。

工程會說，後續將與各工程主管部會合作，加強向各工程單位宣導、落實，以減輕公共工程對生態環境的影響，創造更優質、永續環境。

生態保育前瞻基礎建設

相關新聞

12座離岸風場拚競價 22日開標

2018-06-19 21:20

創業天使投資主動出擊 本周4案進審議會

2018-06-19 20:45

杜紫軍估2025年每度電3.8元 經部：恐誇大

2018-06-19 19:05

科技部籌組台灣新創代表隊 參加美CES展

2018-06-19 18:47

台企CEO僅3成6對前景有信心 創3年新低

2018-06-19 18:38

天候影響端午海空運輸 交部協調輸運

2018-06-19 18:20

永慶房屋 獲亞洲最佳企業雇主獎

2018-06-19 16:24

江宜樺：反對2025非核家園口號的能源配比

2018-06-19 15:44

核能發電占比15%？ 能源局：核四運轉也達不到

2018-06-19 15:36

主計處：北市生產總額7.3兆 占全台逾2成

2018-06-19 15:00

台電：若無重大事故 7、8月不會限電缺電

2018-06-19 14:28

油價續高且越鋼2號高爐點火 中碳營運樂觀

2018-06-19 13:36

能源局：非核政策不變 2025年電價漲幅為20%

2018-06-19 12:40

核二2號機歸隊 台電：若無重大事故今夏不缺電

2018-06-19 11:59

群益：美中貿易目前影響台灣有限 留意對ICT影響

2018-06-19 09:54

直言缺電和兩岸關係為隱憂 台玻加碼投資台灣有困難

2018-06-19 08:22

財經觀點／從「特斯拉在台灣活不了」談起

2018-06-19 00:30

名家觀點／智慧家電起飛 貨物稅別扯後腿

2018-06-19 00:28

學者示警：時薪月薪脫鉤 恐有道德風險

2018-06-19 00:11

調基本工資 資方籲別喊價

2018-06-19 00:11

基本工資時薪、月薪 將雙漲

2018-06-19 00:11

時薪月薪調幅脫鉤 學者：不利打工族

2018-06-19 00:08

基本工資時薪、月薪將雙漲 時薪調幅擬高於月薪

2018-06-19 00:03

5000億孵不出一隻獨角獸 踢爆國發基金撒錢亂象

2018-06-15 13:59

海派大哥遇菜鳥券商！17直播上市急喊卡內幕

2018-06-15 10:42

不只搖飲料、結帳收包裹！統一企業還幫7-11店員補英文

2018-06-15 09:52

各個來頭不小 誰在覬覦五十億官方創投基金管理者？

2018-06-13 15:59

上網投保好輕鬆 中信銀智選保平台 旅平險、年金險、壽險、汽機車險一次搞定

2018-06-18 18:00
看更多

熱門文章

外資大逃殺！股匯雙挫 新台幣重貶1.84角

2018-06-19 16:22

壽險公司8年倒4家 政府賠千億

2018-06-19 00:15

愛爾達資本額小卻搶下多場國際賽事 背後老大哥是關鍵

2018-06-19 01:06

基本工資時薪、月薪 將雙漲

2018-06-19 00:11

哪一種金融機構退場耗時22年？ 答案是壽險公司

2018-06-18 22:25

陸加速半導體自製 衝擊台廠

2018-06-19 01:06

租賃新法月底上路 私契無效

2018-06-19 00:18

連五年全市最低 北市萬華區總價最親民

2018-06-19 09:09

基本工資時薪、月薪將雙漲 時薪調幅擬高於月薪

2018-06-19 00:03

買給自己的第一張醫療險怎麼選？一張圖表秒懂

2018-06-19 09:00

兩個原因 台幣易貶難升

2018-06-19 00:06

財經觀點／從「特斯拉在台灣活不了」談起

2018-06-19 00:30

建商玩真的！住宅開工量衝三年最高

2018-06-19 09:43

世足賽 中華電在線觀看飆高

2018-06-19 01:06

直言缺電和兩岸關係為隱憂 台玻加碼投資台灣有困難

2018-06-19 08:22

陸IC國產化／DRAM…我還有三年好光景

2018-06-19 01:06

央行周四開會 金融界四問楊總裁

2018-06-19 00:06

被動元件電容 估最快9月另一波漲價潮

2018-06-19 19:03

全球房價指數 台灣年漲4.1%重回中段班

2018-06-19 09:10

3D感測夯 大立光下半年獲利將倍增

2018-06-19 01:06

能源局：非核政策不變 2025年電價漲幅為20%

2018-06-19 12:40

綜所稅扣除額／保費扣除額度 每人4萬

2018-06-19 00:07

金仁寶跨領域 開闢新藍海

2018-06-19 00:33

林恩平：玻璃鏡頭…車用需求較大

2018-06-19 01:06

長照扣除額 最高喊到36萬

2018-06-19 00:07

陸IC國產化／台系面板鏈 遭雙重夾擊

2018-06-19 01:06

核二2號機歸隊 台電：若無重大事故今夏不缺電

2018-06-19 11:59

學者示警：時薪月薪脫鉤 恐有道德風險

2018-06-19 00:11

催生台版陶德法案…保險業破產 別想靠政府救

2018-06-19 00:16

國巨推動凱美併帛漢 凱美還有併購動作

2018-06-19 18:42

陸IC國產化／三大應用 帶旺產業需求

2018-06-19 01:06

JCB卡開始支援ApplePay 玉山聯邦打頭陣

2018-06-19 10:09

新台幣開盤 重貶1.13角

2018-06-19 09:41

調基本工資 資方籲別喊價

2018-06-19 00:11

大到不能倒但要自己救 金管會研議保險業自我救助機制

2018-06-18 22:22

時薪月薪調幅脫鉤 學者：不利打工族

2018-06-19 00:08

中暑熱衰竭都能保 專屬路跑險來了

2018-06-19 06:01

精材跳空鎖跌停 Q2認資產減損每股虧3.55元

2018-06-19 09:37

新台幣早盤一度重貶逾1.5角 美中貿易戰升溫

2018-06-19 10:31

帛漢：是時候整合 與國巨集團一起打世界盃

2018-06-19 19:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top