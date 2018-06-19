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創業天使投資主動出擊 本周4案進審議會

2018-06-19 20:45中央社 台北19日電

政府活絡台灣天使文化成效漸顯，國發基金5月中旬舉辦創業天使投資方案啟動儀式記者會後，至今已有10多案洽詢中，且本周有4案將進入投資評估審議會。

國發基金創業天使投資方案匡列5年10億元的經費，並以3大原則進行投資，一是投資金額不超過新台幣1000萬元，二是與天使投資人共同搭配投資，三是投資金額不超過被投資事業增資後實收資本額或實際募資金額的20%。

國發基金創業天使投資方案委由創投公會執行，創投公會秘書長游瑞德表示，公會採取主動出擊的方式，除了積極參與各式電腦展、新創展等活動，也走訪大學、民間的育成中心和孵化器，尋訪具有潛力的新創事業，目前已經有約10案進入洽詢階段。

國發基金官員則說，5月通過投資台灣盈士多科技以及微電能源2家新創事業後，本周又有4案進入投資評估審議會，將由委員審查計畫可行性、獲利性之後做出決定是否通過投資。

國發會目前對於新創事業、願意轉型升級的企業採取正面積極態度，國發會主委兼國發基金召集人陳美伶先前曾說，如果創業天使投資方案的經費用完，願意再加碼；國發基金官員也指出，過去國發基金管理會多是2、3個月召開一次，如今也調整成可召開臨時管理會，以因應企業營運策略須講求時效的需求。

游瑞德則表示，台灣已經有不少的天使投資人，希望在政策拋磚引玉之下，可以扶植更多的優秀新創事業，甚至進一步培育出獨角獸。

天使投資國發基金創業

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