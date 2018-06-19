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雙北月票吃到飽只要800元？丁守中：經過精算

一邊解剖一邊報即時？華山分屍案 北檢不排除分案查警洩密

影／南亞現金股利5.1元　創10年新高

2018-06-19 17:35經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

南亞今(19)日舉行股東會，董事長吳嘉昭親自主持，他表示受惠全球景氣持續擴張，樂觀看待今年營運展望。不過下半年仍要留意，油價波動、和美中貿易戰開打，會影響到台灣，尤其對高科技電子材料影響較大。

股東會貿易戰油價

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