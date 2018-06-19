江宜樺：反對2025非核家園口號的能源配比

2018-06-19 15:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



能源政策爭議未歇，行政院前院長、長風文教基金會董事長江宜樺表示，他不是反對非核家園，但不應該以2025年非核家園的口號做為發電配比。

長風基金會今（19）日召開記者會，主張2025年最適當的發電配比為燃煤30%、燃氣40%、核能15%與再生能源15%。江宜樺表示，近期臨時跳電狀況頻傳，雖然規模不大，但也凸顯能源政策出了問題，蔡英文總統提出不會停電、限電及不會因為燃煤造成空汙的承諾都已破滅，長風基金會提出的能源配比研究，「不敢說完美，但至少是相對可行的客觀研究。」

行政院前副院長、長風基金會能源政策研究小組召集人杜紫軍指出，「2025年非核家園」是政策上的決定，而非技術上的決定，要達到燃煤發電占30%、燃氣占50%、再生能源占20%的目標，仍有幾大難題必須克服。

杜紫軍表示，由於藻礁環評未通過，天然氣接收站無法在2025年完成，天然氣配比既然無法如期上升，燃煤就降不下來。其次，再生能源基載不穩定，絕大多數都在中南部，無法填補北部電力缺口。

此外，再生能源及天然氣發電成本過高，電價將大幅上漲；二氧化碳排放量超過先前的減碳承諾，與國際趨勢背道而馳。

根據長風文教基金會計算，2025年非核家園的能源配比，將使電價成本累計漲幅高達45%、國內生產毛額（GDP）下降1.31%、就業人數減少8.3萬人、消費者物價上揚1.3%。

「蔡政府的政策太過躁進，七年後真的能夠讓核電能源歸零嗎？」江宜樺強調，他們的能源主張並非反對非核家園，而是反對以2025年非核家園口號做能源配比，在天然氣接收站和儲備問題無法解決的情況下，不可能達到理想的配比，國人甚至還要面對長期的空汙問題。

針對核能存廢議題，中央大學講座教授梁啟源指出，目前政府的能源轉型政策，將導致台灣發生供電失衡與能源安全問題，進而影響經濟成長與國際競爭力，就連曾經發生核災的美國、俄國及日本都還繼續發展核能發電，全球只剩德國跟台灣主張廢核，「這個挑戰和賭注有多大？」

中華經濟研究院助研究員陳中舜表示，德國廢核導致家庭用電電價上漲3.8倍、工業用電電價上漲1.8倍，如此激進式能源轉型的代價，台灣準備好了嗎？