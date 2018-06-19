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世足／盧卡庫梅開二度 比利時3:0輕取巴拿馬

財經觀點／從「特斯拉在台灣活不了」談起

2018-06-19 00:30聯合報 台北市電腦公會理事長童子賢

台北市電腦公會理事長童子賢。 圖／聯合報系資料照片
台北市電腦公會理事長童子賢。 圖／聯合報系資料照片
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台灣想力推新創產業，但這需要活絡資本市場，鬆綁法規。舉例來說，如果店家每天都被警察臨檢，客人不敢上門，這生意怎麼做？還在虧錢的公司不能在台上市的規定，是否把自己卡死了？美國電動車大廠特斯拉（Tesla）這種企業在台灣就會被卡死。

產業與資金是國際化的，自由流動很正常，若從負面解讀，有些人會說外商是來台灣搶錢，台灣企業若到美國、中國大陸上市，也有些人會罵不根留台灣。事實上，從正面解讀，國外企業來台灣掛牌是看好本地市場，台灣企業走出去上市，則是走向國際化，事情都有一體兩面。

台積電也發行美國存託憑證，且外資持股六至七成以上，台灣人可投資台積電，外國人也可以。在地球村的年代，資金、產品、服務很難迴避國際化，這就是自由市場，資金本身是要競賽的，不管是上海、深圳或紐約證交所，都要彼此競爭。

許多人說，在台掛牌本益比不高，像深圳或上海股市，平均本益比都從廿三倍起跳，但台股曾有本益比四十倍的年代，我們必須檢討為何目前台股本益比太低，要如何活絡市場？這是證券監管單位的責任，只不過目前監管單位心態常常是防弊比興利濃。

再舉個例子，美國有所謂的大眾募資，新創者可以在網路平台上募得所需資金，我有個朋友的女兒從事工業設計，需要五千美元進行試作，在網路募資之後，得到五倍以上的資金。

若場景拉到台灣，有哪一個學生可以在網路上募到廿萬至卅萬元？監管單位會說你在吸金。美國矽谷之所以成為全球新創企業的基地，生生不息，與上述現象有關。

台股台積電本益比

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