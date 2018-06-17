核二2號機 上午10時30分滿載發電

2018-06-17 12:16 中央社 台北17日電



核二2號機在今天上午10點30分順利滿載發電了，台電發言人徐造華說，核二2號機進入供電行列後，其他機組調度空間更大，在電力供應無虞下，未來即可依據空污狀況適時降載。

核二2號機於2016年5月歲修後停機，今年3月，獲准重新運轉，卻在升載過程中，發生因中子偵測系統訊號動作，使得反應爐急停，併聯之後又跳機；6月12日因輸電線路夾板溫度偏高，臨時宣布先解聯檢測，再重新併聯。

徐造華表示，核二2號機13日清晨5點重新升載後，已在今天上午10時30分滿載發電，有些測試項目須持續進行，但勢必會讓供電情勢更穩定。

徐造華表示，核二2號機裝置容量98.5萬瓩，約可貢獻2.7%的備轉容量率，近期便會納入計算，但不是從既有6%的備轉容量率直接往上加；過去為避免影響供電，台電多數選在假日進行機組測試調整，核二2號機加入發電行列後，未來或許可視機組情況隨時調整，調度彈性更大。

據台電官網預測，未來一周的尖峰負載均不超過3600萬瓩，徐造華說，台電根據氣溫、經濟活動來估算未來的尖峰負載，近日天氣不太炎熱，又有降雨因素，用電量不致於飆高。

不過時序進入夏季，只要氣溫一升高，用電量仍不時會創紀錄，徐造華表示，台電會積極維護、調度機組，以確保供電無虞。