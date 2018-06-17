科研技轉擬鬆綁 助業者攻海外

2018-06-17 01:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



為加速科研技轉，為業界爭取上市時效，科技部鬆綁技轉相關辦法，將開放技轉到國際上，我業者可直接在海外生產並行銷，強化國際鏈結，提升業界競爭力，搶海外市場。

科技部近日發布修正「科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」，對鼓勵學研機構積極投入技轉，特別新訂多項開放措施。適用該辦法的，主要是公私立大專院校及公私立研究機構，包括公私立大學、中研院、工研院、國研院等接受科技部研發計畫補助的單位。

經濟日報提供 分享 facebook 科技部表示，科研機構多是大學，不是公司，無法將科研成果營利，科研成果包括專利和技術必須技轉業界，產業才是科研成果最大出海口，科研技轉才能帶動創新經濟，為協助產業界拓展海外市場，因此才修正該辦法，鬆綁技轉相關規定。

這次修正，最受業界關注的是，刪除技轉於我國管轄區域外製造或使用之限制及應符合之要件，換言之，開放技轉國際，加速技轉成果可在海外生產或使用。

官員解釋，目前科研機構技轉給業界，原則上要在國內生產製造，若要拿到海外生產基地製造，要經技轉單位內部層層核准，至少耗時四個月以上，曠日費時。但國際競爭激烈，業者上市都要搶時效，實沒有必要在此用行政程序卡關，因此直接刪除相關條文規定。

科技部長陳良基表示，面對國際競爭，掌握關鍵技術，並運用全球布局，擴展國際市場，已是產業競爭成敗關鍵；這次開放技轉國際，目的是鼓勵我科研成果及產業界積極進軍國際市場。

近來科技部積極營造科研技轉、產學鏈結環境。這次，科技部修正發布之「科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」亦為「科學技術基本法」相關子法之一。

學研機構 研發有獎金

科技部修正技轉相關辦法，決定給予公私立大專院校及公私立研究機構技轉人員大誘因，亦即明訂可獲得科研成果技轉業績獎金，並免除定價後續因價格波動產生決策責任。

科技部已發布修正「科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」，為鼓勵技轉人員積極任事，投人技轉業務，並提供一個可使其安心無後顧之憂推動行政決策的環境，因此新增訂條文，要學研機構將一定比例成果收入分配合技轉有功人員。