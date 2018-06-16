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跳電頻傳 台電設600尖兵24小時待命

2018-06-16 21:14中央社 台北16日電

台電將精進強化配電端改善計畫，另針對停電，台電已設立一個600人的24小時待命群...
台電將精進強化配電端改善計畫，另針對停電，台電已設立一個600人的24小時待命群組，儘速解決停電事故。記者曾增勳／攝影
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台電近期頻傳跳電引發關注，台電強調，區域性停電事故與缺電無關，台電將精進強化配電端改善計畫，另針對停電，台電已設立一個600人的24小時待命群組，儘速解決停電事故。

針對外界關注的跳電應改善配電端問題及電力供應影響產業發展，台電公司今天說明，台電目前正以大數據分析近3年的區域性停電紀錄，就各地區事故種類、肇因進一步分析，並檢討電線、電纜、開關、變壓器等問題，經過盤點精算，在6月底前提報配電強韌計畫。

台電表示，未來將以大數據分析結果，推動老舊電纜汰換、配電系統自動化、電纜地下化及增設被覆線改善措施，找出最佳的改善路徑，落實巡檢制度，持續精進改善配電端相關問題。

同時，針對區域性停電問題，台電表示，已設立一個600人的24小時待命群組，採快速通報、快速搶修及快速復電「三快原則」，在最短時間內回報解決停電事故。

至於昨天晚間台北市士林區菁山路一帶361戶停電事故，台電表示，該區域停電是因風雨造成樹木碰觸士林格致路20巷口電線引起，而台電在搶修復電的同時，也同步修剪樹木，避免類似事故再度發生。

台電強調，區域性停電問題有7成來自外力，3成為設備因素，與缺電無關。

同時，台電也表示，今年前5月區域性停電件數與往年相較並無異常，與去年同期相比還略為降低，另外，就國際電業績效指標「每年每戶停電時間（SAIDI）」及「每年每戶停電次數（SAIFI）」評比，台電表現實屬國際電業前段班。

另外，在缺電疑慮上，台電表示，目前電力供應備轉容量率維持在約6%，備轉容量超過200萬瓩，不致有缺電的問題。隨著通霄、大林及林口等新機組陸續上線，台電預估，明年備用容量率達成法定目標15%，備轉容量率可達10%，整體電力供應會更穩定。

台電停電缺電
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