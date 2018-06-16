台電頻跳電 環團：台電應改善配電端問題

2018-06-16 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



圖為日前桃園市政府市政大樓突然斷電。聯合報系資料照／記者張裕珍攝影 分享 facebook

近來台電遭質疑頻頻跳電，外界認為恐怕是為緩解供電不足的壓力。綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰認為，會跳電是因為配電端的問題，而非因供電不足，建議台電可趁這段時間改善配電端的問題。

洪申翰說，台灣的配電系統原本就有一定跳電的頻率，但現在只要有跳電，媒體就會報導，有人刻意把跳電與供電不足做連結，跳電更大的問題是在配電端，根本還是台電在配電系統的改善。

洪申翰指出，過去台電長期輕忽配電，往往認為可以用發電端來解決所有事情，但如今民眾重視配電，如果能藉此把過去輕忽的配電改善也是件好事。

台北城市科大電機系副教授李尚懿表示，就這幾次跳電的問題應該不是供電不足，目前的問題在配電端，亟使台電為了維持供電採用的降壓供電也不致於影響配電的事故，降壓供電或許對家庭設備有些微影響，可能會使設備溫度高一些，但一般情況會在設備容許的範圍。

針對近期跳電頻繁，李尚懿說，用電電流量如果超過台電設備容許量，設備會有保護跳脫機制，正常的設備不會因容許運轉之電流量而發生事故，但部份不正常或老舊劣化的設備是可能因用電電流的增加而發生事故。因此配電系統事故頻傳，根本原因應不能歸咎於用電量增加。

他認為，近期的事故都發生在配電系統，配電系統非常龐大，一年發生次數非常多，原因主要包含外力及設備因素，台電有豐富的事故處理經驗，及大量的資訊可以進行分析檢討。短期內，要解決目前的配電事故頻傳的問題，除了要進行密集的線路巡檢及設備檢測外，針對可能發生問題的地點及設備今行改善外，台電應詳細的分析事故的故障模式，提出相對應的策略，設定優先更換次序，而非只是依使用年份逐年更換設備，以提升所投入資源的改善效益。

而如果要更根本的解決配電系統故障較高問題，他則建議強化，編制內外員工的故障預防教育訓練，外包施工及檢修廠商的工作品質要求及管控，採購設備的品質管控及驗收及改進事故預防的軟硬體技術。