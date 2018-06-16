強力反擊！中國對美500億美元商品加徵關稅

2018-06-16 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中美貿易戰愈演愈烈，中國大陸強力反擊。針對美東時間15日美國決定對自中國大陸進口的500億美元商品徵收25%關稅的行為，大陸國務院關稅稅則委員會16日深夜發布「關於對原產於美國500億美元進口商品加徵關稅的公告」，強力反擊美國掀起的貿易戰。

公告指出，中方決定對原產於美國的659項約500億美元進口商品加徵25%的關稅，其中545項約340億美元自2018年7月6日起實施加徵關稅，其餘商品加徵關稅的實施時間另行公布。

此外，該委員會還明確指出，中方注意到美方之後發表的如果中國大陸採取報復性措施，美國將繼續追加額外關稅的聲明。對此，中國大陸將保留採取相應措施的權利。

美國貿易代表署（USTR）於美東時間15日公布對總值500億美元中國進口品課稅的清單，準備對這些具策略重要性的中國貨品加徵25%，包括與「中國製造2025」相關的產品。根據公告，首波制裁清單共有1102項產品，涵蓋機器人、航太、工業機械、汽車等產業領域，但不含行動電話、電視機等消費品，將分兩階段實施。

大陸國務院關稅稅則委員會強調，美方這次對中國陸商品加徵關稅措施違反WTO相關規則，有悖於中美雙方經貿磋商已達成的共識，嚴重侵犯我方合法權益，損害中國國家和人民的利益，美方對我上千種、金額約500億美元的商品加徵25%關稅，將實質性改變這些商品的對美貿易條件，影響這些商品的生產企業和貿易企業及其上下游關聯企業的生產和經營。

委員會指出，為此，對於美方違反國際義務對中國造成的上述緊急情況，中方按照國際法基本原則，根據「中華人民共和國對外貿易法」、「中華人民共和國進出口關稅條例」等法律法規規定及授權，決定對自美國同等金額進口商品實施同等程度的徵稅，捍衛自身合法權益。

具體來說，公告明確，中國將對美農產品農產品、汽車、水產品等545項商品，自今年7月6日起實施加徵關稅；對美化工品、醫療設備、能源產品等114項商品加徵關稅，實施時間另行公告。公告明確指出，中國將對上述原產於美國的進口商品，在現行徵稅方式、適用關稅稅率基礎上加徵25%的關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

大陸商務部研究院國際市場研究部副主任白明分析，與4月4日中國大陸曾發布對自美進口106項商品加徵關稅的清單相比，本次商品種類調整為659項，數量明顯增加。