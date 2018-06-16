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謝金河：川普的減稅效應正在發功

2018-06-16 07:08聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，美國總統川普減稅效應正在發功，這可能是美股強勢背後的助力。

他指出，今年2月美國出現一場小股災，那時投資大師Jim.Rogers及Carl Icahn都跳出來示警：全球股市危機四伏，即將出現此生最可怕的回檔，又說這一波回檔會比1929年還可怕。但美股仍在高檔，尤其是Nasdaq及羅素2000指數都再創歷史新高價，原來川普的減稅效應撐住美股。

川普上任500天，自己公布成績單，自認創造美國近10年來最好的就業紀錄及經濟表現，他認為美國的經濟奇蹟從現在開始，FED也堅定執行升息與縮表計劃，但美股仍然十分強勢，美國前5大市值企業FAAMG，只有Google沒有再創天價。謝金河表示，除了經濟與就業數據外，川普今年減稅政策扮演重要角色。

根據UBS統計，2018年川普減稅帶來2.5兆美元資金回流，其中5000億美元派息給股東，7000到8000萬美元是企業回購股份，企業合併收購約1.3兆美元。UBS統計到5月底為止，美國企業回購金額增加83%，股息派發增加9%，企業收購合併增加130%。謝金河說，川普的減稅政策才上路不到半年，從這個統計數據顯示，川普減稅效應比預期大很多，這可能是美股強勢背後的助力。

川普。美聯社
川普。美聯社
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川普減稅美股
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