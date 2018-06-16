謝金河：川普的減稅效應正在發功

2018-06-16 07:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，美國總統川普的減稅效應正在發功，這可能是美股強勢背後的助力。

他指出，今年2月美國出現一場小股災，那時投資大師Jim.Rogers及Carl Icahn都跳出來示警：全球股市危機四伏，即將出現此生最可怕的回檔，又說這一波回檔會比1929年還可怕。但美股仍在高檔，尤其是Nasdaq及羅素2000指數都再創歷史新高價，原來川普的減稅效應撐住美股。

川普上任500天，自己公布成績單，自認創造美國近10年來最好的就業紀錄及經濟表現，他認為美國的經濟奇蹟從現在開始，FED也堅定執行升息與縮表計劃，但美股仍然十分強勢，美國前5大市值企業FAAMG，只有Google沒有再創天價。謝金河表示，除了經濟與就業數據外，川普今年減稅政策扮演重要角色。