與石化業座談 賴揆保證不缺水電

2018-06-16 01:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／高雄報導



行政院長賴清德（左一）參觀長興材料公司，聽取研究所技術長黃舜仁簡介產品特性。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德昨（15）日參訪長興材料工業，他在與石化業代表交流座談時保證不會缺水、缺電；同時允諾修正法規符合企業需要，與國際接軌，希望業者根留台灣，繼續投資台灣。

他強調，企業重視的水、電不是問題；水電如果有問題，台積電不會繼續在台南投資，華邦電也不會在高雄投資；至於大立光土地問題，行政院也以專案方式協助解決投資需求，期盼企業根留台灣、繼續投資台灣。

賴清德昨日下午率領經濟部長沈榮津、環保署長李應元等人參訪長興材料工業路竹廠，由該公司技術長黃舜仁陪同參觀廠內儀器分析室，以及鋰離子電池用聚亞醯胺材料等研發成品。

隨後，他與石化業界代表進行座談，包括台灣區石化公會理事長林福伸、台灣區塑膠原料公會事長林健男、台灣化學科技產業協會理事長李謀偉、中油董事長戴謙、長春集團總裁林書鴻、台聚集團董事長吳亦圭均與會。

賴清德說，拚經濟是政府最優先工作，為推升經濟發展，他親自主持「加速投資台灣專案會議」，解決企業水、電、土地、人才、人力五缺問題，相關部會已擬定方案逐步推動。

他以今年台灣旱象明顯來舉例，目前民生、農業灌溉與工業用水皆正常供應，顯示近幾年經濟部與各部會的抗旱策略已成熟，也發生功效。

賴清德並表示，就電力而言，目前電量供應需求，尚餘4%至6%，不致缺電，明年高雄大林、新北林口超超臨界火力發電廠，以及桃園大潭機組併聯後，預計備轉容量將達到10%、備用容量達到15%。