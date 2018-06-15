美中貿易戰開打 學者：台灣不必隨風起舞

2018-06-15 22:42 中央社 台北15日電



美國貿易代表署今天宣布對中國產品開徵懲罰性關稅清單，學者指出，美中貿易戰勢必要開打，但台灣現階段不必隨風起舞，畢竟美國總統川普的作法一向是「峰迴路轉」。

美國今天宣布對中國輸美價值500億美元的商品課徵25%的關稅，此舉勢必讓貿易戰火再次升溫。

中經院台灣WTO中心副執行長李淳分析，第一批清單金額約340億美元，美國海關預計從今年7月6日開始，對這些產品開徵關稅，這代表7月貿易戰一定開打，只是看中國要怎麼接招、甚至回擊。

至於台灣在美中兩強之間要如何因應，李淳表示，目前不必隨風起舞，或是為此感到慌亂；以先前中興通訊的案子為例，短短一個月內，進展如同洗三溫暖，顯見川普的作風實在變化太大，台灣必須審慎關注美中貿易戰的情勢，但不需要馬上做出反應，因為計畫可能跟不上變化。

台經院景氣預測中心主任孫明德則分析，就商品面來看，台灣的影響確實有限，然而日韓台都是中國產業鏈的上游，台灣應該擔心的是中國在與美國協商減少貿易逆差的過程中，會不會藉機轉單要求上游比例分攤，因為台灣對中順差金額居日韓台最高，現在兩岸關係緊繃，若真的走到這一步，台灣受到的殺傷力將會最大。

現階段都還是美中互相較勁，李淳建議，審慎關注局勢即可，但也提醒，現在不用馬上有所動作，不代表可以一直置身事外；美中關係緊繃的局勢看起來未來3、5年、甚至10年都不會改變，即便換個總統，也只是不那麼戲劇化，台灣必須儘早研擬對策，才能面對未來的國際局勢。