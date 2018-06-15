財政部統計處統計 營利事業命名有玄機

2018-06-15 22:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



財政部統計處15日發布一項統計研究，分析營利事業命名，發現十二生肖中，以「龍」字命名的營利事業達萬餘家，且經營年數平均達15年，可見以龍為吉祥、好采頭的象徵，仍深植人心。

財政部依據全國稅籍資料，分析全台140萬家營利事業，其中約有1.8萬家，以十二生肖來命名。而國人以龍為吉祥象徵，此次調查中，選擇以「龍」命名的營利事業多達上萬家，占生肖命名家數的七成，其次則是「馬」、「牛」；而最不受青睞的生肖，包括「猴」、「鼠」、「蛇」，用以命名的營利事業皆不滿百家。

此外，人的姓名中有所謂「菜市場名」，但營利事業名稱因涉及商業利益，不容易產生常用名，但觀察頻繁出現的單字或疊字，也可一窺營利事業的取名哲學。

依財政部統計，前五大常用字分別為「大、新、金、 興、美」，140萬家營利事業中，約有6萬家左右名稱會用到上述5字的其中之一。與經營年數交叉觀察，經營超過20年以上的營利事業，最常用字前三名則是「大、興、新」。

而常用疊字方面，以「來來」為名的營利事業家數達1349家最多，主要因為OK便利商店（來來超商）多達842家所致；取名含「媽媽」的營利事業次之，達927家，其中有6成皆屬餐飲業。

而第三名則是採用「娃娃」疊字為名的營利事業，當中半數屬抓娃娃機（屋）等類型，其經營年數僅2.8年，為以疊字取名的營利事業前20名中最短，也反映近來抓娃娃機商店廣設的現象。

財政部表示，從分析營利事業取名可發現，雖受法規限制，不如人名般會出現菜市場名的現象，但就其選用文字仍可觀察出其常見字詞。不過隨網路便利性提升，與資訊多元化影響下，常用字出現率逐年降低，顯示出營利事業在命名的選擇上漸趨多元。