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台化股東會今舉行 洪福源：兩岸關係若不惡化營運穩健樂觀

2018-06-15 17:01聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

台化下午舉行股東會，台塑集團總裁王文淵、台化副董事長洪福源出席，但王文淵重感冒提前離席。副董事長洪福源表示台灣經濟成長率低於全球平均值，政府尚未提出對策帶領企業走出困境，兩岸關係也一直沒有進展，都影響了台化的生存空間，今年只要兩岸關係不惡化、油價不要飆升，營運都穩健樂觀。

台化下午舉行股東會，台塑集團總裁王文淵(中)、台化副董事長洪福源出席，但王文淵重...
台化下午舉行股東會，台塑集團總裁王文淵(中)、台化副董事長洪福源出席，但王文淵重感冒提前離席。副董事長洪福源表示台灣經濟成長率低於全球平均值，政府尚未提出對策帶領企業走出困境，兩岸關係也一直沒有進展，都影響了台化的生存空間，今年只要兩岸關係不惡化、油價不要飆升，營運都穩健樂觀。記者曾吉松／攝影
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台化下午舉行股東會，台塑集團總裁王文淵(圖)、台化副董事長洪福源出席，但王文淵重...
台化下午舉行股東會，台塑集團總裁王文淵(圖)、台化副董事長洪福源出席，但王文淵重感冒提前離席。副董事長洪福源表示台灣經濟成長率低於全球平均值，政府尚未提出對策帶領企業走出困境，兩岸關係也一直沒有進展，都影響了台化的生存空間，今年只要兩岸關係不惡化、油價不要飆升，營運都穩健樂觀。記者曾吉松／攝影
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台化下午舉行股東會，副董事長洪福源表示台灣經濟成長率低於全球平均值，政府尚未提出...
台化下午舉行股東會，副董事長洪福源表示台灣經濟成長率低於全球平均值，政府尚未提出對策帶領企業走出困境，兩岸關係也一直沒有進展，都影響了台化的生存空間，今年只要兩岸關係不惡化、油價不要飆升，營運都穩健樂觀。記者曾吉松／攝影
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台化下午舉行股東會，台塑集團總裁王文淵(左二)、台化副董事長洪福源(右二)出席，...
台化下午舉行股東會，台塑集團總裁王文淵(左二)、台化副董事長洪福源(右二)出席，但王文淵重感冒提前離席。副董事長洪福源表示台灣經濟成長率低於全球平均值，政府尚未提出對策帶領企業走出困境，兩岸關係也一直沒有進展，都影響了台化的生存空間，今年只要兩岸關係不惡化、油價不要飆升，營運都穩健樂觀。記者曾吉松／攝影
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台化下午舉行股東會，台塑集團總裁王文淵(中)、台化副董事長洪福源出席，但王文淵重...
台化下午舉行股東會，台塑集團總裁王文淵(中)、台化副董事長洪福源出席，但王文淵重感冒提前離席。副董事長洪福源表示台灣經濟成長率低於全球平均值，政府尚未提出對策帶領企業走出困境，兩岸關係也一直沒有進展，都影響了台化的生存空間，今年只要兩岸關係不惡化、油價不要飆升，營運都穩健樂觀。記者曾吉松／攝影
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台化兩岸關係王文淵

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