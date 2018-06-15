選舉參選也要加勞保 掃街拜票出事都算職災

2018-06-15 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



九合一選舉年底將登場，不少候選人已開始打選戰，因選舉期間，參選人常雇用人手在外掃街、拜票等活動，具有較高的職災風險，勞動部今日呼籲，公職人員擬參選人或候選人可向勞保局申請成立投保單位，為所雇工作人員辦理參加勞保。不過因勞保條例並未針對公職人員擬參選人或候選人強制納保，因此以往投保單位及人數並不多，甚至還有候選人不知道原來可以納保。

根據《勞工保險條例》第6條第1項規定，年滿15歲以上，65歲以下勞工，其雇主或所屬團體或所屬機構為投保單位，但因公職人員擬參選人或候選人身分較為特殊，不適用事業單位、也不算公司行號，因此長期未被列為強制保險對象。

曾有議員參選人被爆料，未給助理等工作人員納勞健保，甚至還有候選人不知道原來可以幫工作人員投保，雖不涉及違法，若一旦在選戰期間，工作人員發生職災等狀況恐怕求償無門。

勞動部勞動保險司專委吳品霏說，針對公職人員擬參選人或候選人是否要強制納保，曾有討論，只是各界意見不同，至今未有共識，按照上一次選舉來說，在候選人的部分，投保單位有6個，而今年則新增公職人員擬參選人，再加上候選人，截至目前為止，投保單位有17個、投保人數57人。