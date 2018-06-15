大安區靠邊站 餐飲一級戰場在這裡

2018-06-15 15:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



全台灣餐飲一級戰區在高雄市新興區，根據主計總處調查，全國平均每平方公里餐飲服務家數有3.9家，各縣市中以台北市餐飲密度最高，但是高雄市新興區每平方公里就有414家餐飲，為全國各鄉鎮市區之冠，也是台灣吃東西最方便的地方。

根據主計總處統計，各縣市中以台北市每平方公里68家，為全國餐飲密度最高，其次是嘉義市47.5家，新竹市30.3家。吃東西最不方便的縣市分別為台東、花蓮縣和南投縣，每平方公里餐飲業都不到一家。

主計總處表示，決定餐飲業密度除了家數之外，還有一個關鍵因素就是各縣市面積，嘉義市 、新竹市及基隆市因為都會型縣市特質，餐飲密度較高；台東、花蓮和南投除了本身餐飲業家數就比較少，也和這三縣幅員遼闊有關。

值得注意的是，全台灣的餐飲一級戰區不在台北市而在高雄市，根據調查，新興區每平方公里有414.1家餐飲業，密度為全國之冠；主要原因是新興區裡面有知名的六合夜市、南華夜市以及特色商圈。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，只要有固定營業場所都列入工商普查範圍之內，因此即使是夜市，只要是固定攤販（稱之攤商），都列入普查範圍，新興區面積僅1.98平方公里，容納了兩座夜市，餐飲密度居全國之冠並不意外；也正是因為面積決定密度，擁有士林夜市的台北市士林區，面積「廣達」62.37平方公里，相較之下餐飲密度就低很多。

餐飲密度第二高的台中市中區餐飲密度353.4家，台中市近年來商圈重心轉移至台灣大道附近，看似沒落的中區因為區內有中華路夜市，中區面積僅0.88平方公里，為全國最小，也是唯一面積不及1平方公里的鄉鎮層級行政區。

至於被認為是「天龍國中的天龍國」台北市大安區，每平方公里餐飲家數為255家，雖然為台北市之冠，但在全國各行政區排名也僅能排到第六。潘寧馨表示，大安區因為有很多辦公大樓，相較之下餐飲業的密度反而沒有那麼高。