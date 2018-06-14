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媒體勞工國外執行職務 有望鬆綁七休一

2018-06-14 22:09經濟日報 記者江睿智╱即時報導

勞動部今日（14）日下午召開勞動基準諮詢會，經過充分討論，媒體勞工於國外執行職務時，未來有望鬆綁七休一

對於媒體勞工於國外執行職務適用七休一之例外，勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨表示，勞動部還會再評估，之後才會預告，各界在預告期間仍可表示意見，最後才會正式公告。

勞動部表示，即便正式公告媒體勞工於國外執行職務可適用七休一之例外，個別公司要運用此彈性，仍須經工會同意，無工會者須經勞資會議同意，而30人以上公司亦須向地方主管機報備查。而每次派員工海外出差時，亦須取得個別勞工同意。

勞基法》新制給予鬆綁七休一之彈性，昨日為《勞基法》新制3月1日上路後首度召開勞動基準諮詢會，討論3部會提報10行業於特定情況可否適用七休一之例外，備受外界矚目。

其中，新聞出版業、雜誌及期刊出版業、廣播電視業提出勞工於國外執行職務時可鬆綁七休一。

勞動部官員轉述昨日會議討論過程，依2016年勞動部發布七休一的三例外情況之釋令（之後該釋令又廢止），就已經包括新聞媒體勞工於國外執行職務時可免七休一，委員們亦充分了解國外出差的特殊性。儘管有部分媒體工會表達反對，但昨日會議上也有工會表示贊同。

此外，官員表示，因《勞基法》新制有多重把關機制，個別媒體若要適用員工海外出差可免七休一之彈性，亦須經工會或勞資會議同意，也就是說，反對的媒體工會仍可經由工會會員大會的舉行，達到公司無法適用的目的。

勞動部官員指出，包括記者出國採訪、出差開會、業務洽談、參訪等都屬執行職務。勞動部也表示，媒體勞工於海外執行職務，僅限該期間可免七休一，亦即可在2周內調整例休，而在海外工時亦受《勞基法》規定，亦即每日工時上限為12小時。

官員表示，媒體勞工海外出差，例休和工時權益都在，且限定僅在出國期間可免七休一，影響人數也有限。

七休一勞動部勞基法

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