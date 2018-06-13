中市第3次電力業加嚴標準 限中火4年降汙五成

2018-06-13 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市改善台中火力發電廠空汙問題，制定第3次電力業加嚴標準，預計今年底公布實施，要求中火將汙染排放物大降5成以上。

環保團體近日關心加嚴案推動歷程，台中市環保局今天表示，過去有其它縣市要求10餘項重金屬「不得檢出」，結果卻遭中央以「具有法理合理性、汙染防制技術效率疑慮」等原因退回。

環保局說，台中參考美國MATS排放標準，改採「限值標準」方式管制，才能讓加嚴案更順利推動，並給予中火4年的合理期限改善，屆時中火汙染物整體減排比例需達5成以上，將持續給予中火壓力，加速空汙進一步改善。

環保局指出，台中改善空汙首重「燃煤電廠排放管制」，104年推出加嚴標準草案，領先全國將重金屬納入管制，並且導入食品安全管制概念，要求汞等10餘項重金屬不得檢出，但當年彰化縣政府參考台中管制概念擬定「彰化縣公私場所使用高汙染特性燃料自治條例」，卻因要求重金屬「不得檢出」遭環保署以未充分考量技術可行性為由，退回重新研議，不予備查。

環保局強調，為避免重蹈彰化覆轍，面臨標準草案遭中央退回的困境，影響後續管制中火的力度，同時持續蒐集國際間管制作法，並召開多次專家諮詢會議進行研商討論，據以研訂務實可行的標準草案內容，也已在公聽會現場加以說明。

環保局說，考量中火汙染改善工程需要合理的改善期，包括爭取預算、發包、施工及驗收操作等，通過的第三次加嚴標準將加速推動力拼今年底公告實施。