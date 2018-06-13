親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

證交所攜手中信證 首次前進美東辦招商說明會

2018-06-13 16:09經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

中國信託綜合證券日前於「美東矽谷」紐澤西州舉辦「前進臺灣資本市場」說明會暨晚宴，本次活動由台灣證券交易所、中國信託證券與資誠聯合會計師事務所共同舉辦，亦是證交所首次偕同業者於美東舉辦招商說明會。

證交所副總經理陳麗卿、中信證券副總經理曾珮琪與資誠聯合會計師事務所許文冠會計師等一同出席，深入解析全球局勢變動格局及臺灣資本市場優勢，獲得與會企業熱烈迴響。

中信證券、資誠聯合會計師事務所與證交所參與人員一同參訪紐澤西州及紐約的優質企業，陳麗卿表示，台商企業於美國耕耘多年，各行各業皆成果斐然，若能回台掛牌，透過台灣資本市場的資金動能挹注，可促使企業發展、茁壯，並提升國際能見度，有助企業永續經營。

曾珮琪指出，美國總統川普當選後致力推動美國製造，通過稅改方案，提供當地製造業更有利的經營環境，景氣回春，臺商企業亦蓬勃發展。

參與本次活動的台商代表大多為經營美國市場多年的優質企業，透過回台上市及募資是擴大規模、轉型升級並吸引人才的最佳途徑。

行程中亦參訪飯店業、珠寶業、零售業、塑化產業等在地優質臺商，中信證券將協助美國當地客戶加速至台灣資本市場掛牌，以壯大企業規模及競爭力。

多年來積極投入紐澤西州台商活動的Friendwell Group of Companies總裁鄭吉成表示，紐澤西州GDP和台灣相當，當地台商經營零售通路、品牌經營、飯店管理以及生技產業成就非凡，此次台灣證交所與中信證券等中介機構訪問美東並進行交流，可望帶動美國當地台商企業返台掛牌風潮。

中信證券配合主管機關積極拓展海外業務，前進美國爭取當地知名企業來台上市櫃，承作案件包括雲端概念股安瑞科技、光通訊廠科納光通、半導體磊晶片廠英特磊科技、手機觸控IC設計廠敦泰電子、家具通路商客思達等，美國企業來台IPO市占率過半，成果豐碩。

不僅爭取美國企業，中信證券亦響應政府新南向政策，成功爭取越南、泰國及汶萊當地多家知名台商返台上市櫃，其中越南IPO輔導案件數掄元。未來中信證券將積極輔導更多具有成長潛力的公司加入資本市場，為客戶提供最佳金融服務。

中信台商資本市場

相關新聞

台灣跳電頻傳 政府推偏遠地區發展再生能源

2018-06-13 13:20

總統：台灣綠建築業者 可前進新南向國家

2018-06-13 13:58

移工護照資料變更 雇主免跑勞動部

2018-06-13 13:46

夢想退休年齡是幾歲？ 七成民眾希望六十歲前就退休

2018-06-13 12:09

影／不能只靠台電 高潞以用推偏遠地區設綠能發電

2018-06-13 10:06

精準醫療時代 投資美、中醫保供需鏈市場

2018-06-13 09:01

台越協定翻修 先降貿易逆差

2018-06-13 02:02

越南民眾抗議經濟特區 引爆反華風波

2018-06-13 02:02

越南罷工潮蔓延 台廠警戒

2018-06-13 02:02

基本工資調整 最快8月審議

2018-06-13 01:52

現行法令罰不怕！ 勞動部研擬提高勞基法罰鍰

2018-06-13 01:52

核二2號機 滿載發電延後

2018-06-13 00:58

打擊非法旅宿 Agoda釋善意、Airbnb不在溝通名單

2018-06-13 00:29

杜絕非法旅宿 觀光局：將強力取締重罰

2018-06-13 00:27

杜絕非法旅宿 旅館業槓Airbnb

2018-06-13 00:27

聯手Agoda 北市下架非法旅宿

2018-06-12 23:46

派「警察」網揪非法民宿？ 觀光局：可研議

2018-06-12 23:46

核二2號機解聯 原能會：問題不是出在機組

2018-06-12 22:53

核二2號機擬晚間8時解聯檢測 估11時恢復併聯

2018-06-12 20:22

核二再出問題卻不送原能會是缺電所逼？ 原能會說明

2018-06-12 19:41

越南爆示威遊行 經濟部：越方正面回應保障台商

2018-06-12 19:32

核二廠2號機線路異常 原能會：將降載解聯調整

2018-06-12 18:47

核二2號機命運多舛！今發現夾板溫度高 晚上將解聯

2018-06-12 18:01

Q3全球人力需求調查／萬寶華：台灣出口強 製造業聘僱旺

2018-06-12 14:34

中纖：乙二醇新增產能近3年最少

2018-06-12 14:03

氣溫回升 供電燈號續亮黃燈

2018-06-12 12:12

調查：台灣Q3人力需求 亞太第二

2018-06-12 11:44

美中貿易交鋒 和大沈國榮：雷聲大雨點小

2018-06-12 11:14

名家觀點／人才持續外流，問題出在哪？

2018-06-11 01:16

學者看本周經濟指標／歐工業生產將下滑

2018-06-11 00:03

到底發生什麼事？深耕印度13年 殷琪為何「不玩了」？

2018-06-07 11:56

新興市場5月大逃殺！專家：恐重演97年亞洲金融風暴

2018-06-07 11:14
看更多

熱門文章

蔡英文：薪資穩定成長 台經濟處在20年來最好狀態

2018-06-12 19:40

核二2號機命運多舛！今發現夾板溫度高 晚上將解聯

2018-06-12 18:01

越南罷工潮蔓延 台廠警戒

2018-06-13 02:02

林敏雄再出手 上周買下白木屋後今日又買了？

2018-06-12 17:16

聯電 啟動史上最大漲價

2018-06-13 02:02

新聞分析／充換電並行的光陽 與Gogoro差異在哪？

2018-06-12 20:50

M17宣布暫緩IPO 獲私人融資3500萬美元

2018-06-13 15:27

李婉鈺名下資產 台北最凶宅下殺1,200萬二拍

2018-06-13 10:48

兆豐董座張兆順：年輕人不上銀行 傳統金融業危機大

2018-06-13 05:49

核二再出問題卻不送原能會是缺電所逼？ 原能會說明

2018-06-12 19:41

精準醫療時代 投資美、中醫保供需鏈市場

2018-06-13 09:01

達麗董座謝志長：有這兩大支柱 房價怎下得來？

2018-06-13 12:31

大立光產能滿載…林恩平樂觀景氣 蘋概紅了

2018-06-13 02:02

第2季底搶存美元還有機會 年息最高3%

2018-06-13 06:07

核二2號機 滿載發電延後

2018-06-13 00:58

王品高層鬧內鬨？陸執行長李森斌求去已留職停薪

2018-06-13 15:01

大立光蓋新廠 估砸500億

2018-06-13 02:02

銀行搶房貸 祭快閃行銷

2018-06-13 00:41

名家觀點／從FII股價 談鴻海股東權益

2018-06-13 00:44

打擊非法旅宿 Agoda釋善意、Airbnb不在溝通名單

2018-06-13 00:29

越南民眾抗議經濟特區 引爆反華風波

2018-06-13 02:02

光陽斥資10億 明年電動機車市占拚逾5成

2018-06-12 18:51

核二2號機解聯 原能會：問題不是出在機組

2018-06-12 22:53

光陽電動機車 拚賣贏Gogoro

2018-06-13 02:02

現行法令罰不怕！ 勞動部研擬提高勞基法罰鍰

2018-06-13 01:52

夢想退休年齡是幾歲？ 七成民眾希望六十歲前就退休

2018-06-13 12:09

越南爆示威遊行 經濟部：越方正面回應保障台商

2018-06-12 19:32

純網銀國家隊成員 浮出檯面

2018-06-13 00:41

薪資所得減除特定費用及扣除額修法 明年上路

2018-06-12 18:26

廈門聯芯 今年難轉盈

2018-06-13 02:02

施崇棠：華碩將重返成長

2018-06-13 02:02

台越協定翻修 先降貿易逆差

2018-06-13 02:02

影／台積電魏哲家：半導體將無所不能

2018-06-13 13:49

高齡化+少子化 報稅扣除額擬納長照育兒費

2018-06-13 00:15

寶佳：不會賣台新金股票

2018-06-13 00:41

吳田玉：半導體產業面臨3大變化

2018-06-13 14:10

施崇棠延後交棒 籌組英雄聯盟

2018-06-13 02:02

勞基法若這樣修 一缸子人資長要倒大楣了

2018-06-12 20:33

沒有銀行經驗的國票金搶進網銀 到底圖什麼？

2018-06-13 10:13

企業罰不怕！勞動部擬修《勞基法》 大幅提高罰則

2018-06-12 20:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top