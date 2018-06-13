證交所攜手中信證 首次前進美東辦招商說明會

2018-06-13 16:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



中國信託綜合證券日前於「美東矽谷」紐澤西州舉辦「前進臺灣資本市場」說明會暨晚宴，本次活動由台灣證券交易所、中國信託證券與資誠聯合會計師事務所共同舉辦，亦是證交所首次偕同業者於美東舉辦招商說明會。

證交所副總經理陳麗卿、中信證券副總經理曾珮琪與資誠聯合會計師事務所許文冠會計師等一同出席，深入解析全球局勢變動格局及臺灣資本市場優勢，獲得與會企業熱烈迴響。

中信證券、資誠聯合會計師事務所與證交所參與人員一同參訪紐澤西州及紐約的優質企業，陳麗卿表示，台商企業於美國耕耘多年，各行各業皆成果斐然，若能回台掛牌，透過台灣資本市場的資金動能挹注，可促使企業發展、茁壯，並提升國際能見度，有助企業永續經營。

曾珮琪指出，美國總統川普當選後致力推動美國製造，通過稅改方案，提供當地製造業更有利的經營環境，景氣回春，臺商企業亦蓬勃發展。

參與本次活動的台商代表大多為經營美國市場多年的優質企業，透過回台上市及募資是擴大規模、轉型升級並吸引人才的最佳途徑。

行程中亦參訪飯店業、珠寶業、零售業、塑化產業等在地優質臺商，中信證券將協助美國當地客戶加速至台灣資本市場掛牌，以壯大企業規模及競爭力。

多年來積極投入紐澤西州台商活動的Friendwell Group of Companies總裁鄭吉成表示，紐澤西州GDP和台灣相當，當地台商經營零售通路、品牌經營、飯店管理以及生技產業成就非凡，此次台灣證交所與中信證券等中介機構訪問美東並進行交流，可望帶動美國當地台商企業返台掛牌風潮。

中信證券配合主管機關積極拓展海外業務，前進美國爭取當地知名企業來台上市櫃，承作案件包括雲端概念股安瑞科技、光通訊廠科納光通、半導體磊晶片廠英特磊科技、手機觸控IC設計廠敦泰電子、家具通路商客思達等，美國企業來台IPO市占率過半，成果豐碩。

不僅爭取美國企業，中信證券亦響應政府新南向政策，成功爭取越南、泰國及汶萊當地多家知名台商返台上市櫃，其中越南IPO輔導案件數掄元。未來中信證券將積極輔導更多具有成長潛力的公司加入資本市場，為客戶提供最佳金融服務。