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精準醫療時代 投資美、中醫保供需鏈市場

2018-06-13 09:01經濟日報 記者王皓正╱即時報導

美國女星安潔莉娜‧裘莉透過基因檢測，預知罹患乳癌的機率後，進行預防性質手術，讓「預防醫學」一詞更加聲名大噪；醫界取名為「CAR-T 2.0」的免疫抗癌藥物近年問世，大眾眼睛為之一亮，讓「精準醫療」的效果更備受期待。

預防醫學與精準醫療的實體應用，與人的健康生活息息相關，隨著美國醫療科技的進展，以及亞太地區人均GDP的逐年增長、對於醫保消費的需求也提高，推升全球醫療保健市場在質與量上進入新時代的里程碑。

多年來，美國主導臨床實驗的基因檢測醫療，逐漸由中國醫學市場共業銜接，並運用於人口高密度的亞太市場，搭配醫療科技與數據分析的進展，逐步擴大全球醫療供需鏈市場的產值。

富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人廖昌亮表示，2018年是醫藥類股的關鍵年，不論是從新藥品取證時程，或是學名藥廠規劃，甚至是醫材廠擴廠時程，皆有機會隨著海內外資金胃納量的擴大而擴張企業個股的營收版圖。

隨著美歐貨幣政策轉變、全球資金流向加速翻轉之際，題材多元、次產業豐富的醫療保健基金可提供差異化的投資選擇。

醫療新趨勢的亮點即為「精準醫療」，美國前十大的生物製藥廠或醫療設備廠，無不加緊投入創投如：基金檢測及蛋白質檢測、基金定序儀器及試劑耗材、CAR-T細胞療法或免疫療法、PD-1抑制劑新藥等市場。

加上中國醫藥改革速度加快，搭配MSCI指數於今年6月、9月將分兩批納入A股，醫療產業受惠於被動式資金的大量流入、亦可望推升產值，將為持續看好並建議加碼配置美、中醫療保健供需鏈市場之因素。

第二季以來市場受貿易戰擾動因素，讓美國NBI指數僅上漲1.6%，但中國醫療行業較不受貿易戰波及，加上MSCI納入A股亦可提振市場情緒，中國醫療產業同期間大漲10.9%，突顯中國醫療市場的投資潛質。

美國生技製藥部分，廖昌亮表示，今年NBI指數於3200~3600點之間走大區間震盪格局，不過6月為美國生技產業旺季如：癌症醫學年會，且指數尚處於區間中位數，若搭配從科技股流出的資金外溢行情及企業併購題材，預期生技類股將有個股優質表現，特別看好優質且跌深的大型生技或製藥股、第一季財報佳的醫材股或連鎖藥局，以及具潛力的中小型生技股。

生技產業

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