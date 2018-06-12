名家觀點／金融業的三大必修課

2018-06-12 06:31 經濟日報 周建宏、 陳賢儀



2008年金融海嘯至今已邁入第十個年頭，全球經濟近年來，也自歐債危機與美國財政懸崖的低迷時期緩步復甦，但近年隨著數位科技持續演進，接踵而至的創新科技大浪迎面衝擊，金融業所面臨的艱鉅挑戰，卻從未間斷。以台灣金融業而言，未來的發展上，整合金融科技的發展趨勢、法令遵循的強化，以及尋找深耕新南向商機的模式，是必須要同時面對的三大課題。

首先是金融科技的發展趨勢。根據資誠日前完成《2018台灣金融業企業領袖調查報告》發現，過去一段時間以來，台灣金融業對科技新創公司的來勢洶洶，莫不嚴陣以待，但隨著時間的推移，「合」反而成為大趨勢，金融企業紛紛借重科技的力量，推出創新服務與產品，也藉此科技的力量，將客戶群體擴大至從前未獲金融服務涵蓋的群體。

此外，值得注意的一個現象是，為維護建立不易的客戶信任感，金融機構相較於前台業務的發展，後台的資安防禦與風險控管，更是投入的重點所在。

科技的快速發展已重塑金融業的競爭模式。為因應敏捷工作型態的崛起，人員與組織應多元轉型。跨領域及多重專業的人才將炙手可熱，其中數位技能及協作能力更是現今企業招募和培養人才的重點。

而面對競爭激烈的國際市場，提升年輕一代的國際視野、傳承經驗並賦予機會，亦是企業領袖們的課題之一。

法令遵循與風險管理也是台灣金融企業的共同必修課，為落實相關工作，企業的營運成本勢必將大幅增加。目前的問題在於，過度的法規監管可能對企業的營運構成威脅，使執行層面上被迫處於被動狀態，造成組織協調困難。但儘管面臨重重挑戰，為了接軌國際慣例，金融業仍要正面看待此議題，並透過強化法令遵循的機制，將它轉化成企業競爭力。

第三點則是配合政府力推的新南向政策。台灣金融業很早就隨著台商的腳步，積極布局鄰近的東協地區，多年耕耘下來，業者也都理解，要避免只為服務台商而陷入殺低利率等惡性競爭，必須進一步找出深耕當地的方式。

如今的東協市場，台灣金融機構面臨的，是來自全球金融集團的競爭，因此，除了輸出競爭優勢並善用東南亞一流人才實現在地化，如何借重區域經濟合作，是金融業與政府需共同努力的方向。

走過金融海嘯，台灣金融業企業領袖們度過了艱困的十年，今年以來，所面對的挑戰雖然多，但包括三大趨勢在內，還是有更多的事可以去做，對經營獲利及創造股東價值，不少機會值得好好掌握。

（作者是資誠聯合會計師事務所所長周建宏、金融產業服務副營運長陳賢儀）