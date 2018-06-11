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拯救投資低迷 工商提恢復5年免稅

2018-06-11 19:33台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導

綠委建議，《促進產業升級條例》應恢復，以透過5年免稅等租稅優惠來促進產業投資，帶...
綠委建議，《促進產業升級條例》應恢復，以透過5年免稅等租稅優惠來促進產業投資，帶動經濟發展。(photo by Convegni_Ancisa via pixabay used under CC license)
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為了促進外商投資意願，民進黨立委林岱樺11日召開公聽會，建議恢復《促進產業升級條例》透過5年免稅等租稅優惠來促進產業投資，帶動經濟發展。工總認為，5年免稅獎勵有一定的助力，政府如何核定產業適用類別，簡化審查程序則有待商榷。商總亦肯定5年免稅等租稅優惠，也建議政府應加入區域貿易協定，才能把餅做大，吸引更多外資

綠委提恢復促產條例

「促進產業升級條例」自1991年公布施行，但因2010年實施屆滿，在租稅公平的要求之下，除保留研發投資抵減，取消其他租稅優惠，並搭配營利事業所得稅由25%調降為17%。然而，今年修正所得稅法，將營利事業所得稅從17%調升至20%，導致今年民間投資低迷。因此民進黨黨立委林岱樺建議，恢復《促進產業升級條例》透過5年免稅等租稅優惠，帶動民間投資與經濟發展。

工總代表認為，稅務雖然不是投資的主要因素，但對投資有一定的助力。工總認為，5年免稅獎勵將有助產業投資，但財政部、經濟部如何計算，什麼產業使用促產條例，則需要進一步待主管單位核定。工總也希望，政府能夠簡化審查文件，才能加速投資發展。

應加入貿易協定

全國商業總會代表也認為，恢復5年免稅等租稅優惠對經濟有正面的影響。過去為了公平租稅而取消促產條例確實影響產業投資，若能夠恢復相關的租稅優惠有助於吸引外資。

商總也指出，我國投資低迷，除了租稅之外也和加入區域貿易協定有關，例如跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），我國沒有加入導致外銷減半，投資者不願投資，政府除了提出租稅優惠外，也應該努力加入區域貿易協定，才能打造友善投資環境。

工業局代表則認為，5年免稅方案有可行性。工業局建議，免稅方案可分為功能性、產業別2個項目作為投資抵減方案，若能配合5+2產業、工業4.0等政策制定配套措施，將有助於吸引外資。

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免稅所得稅外資

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