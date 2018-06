拯救投資低迷 工商提恢復5年免稅

為了促進外商投資意願,民進黨立委林岱樺11日召開公聽會,建議恢復《促進產業升級條例》透過5年免稅等租稅優惠來促進產業投資,帶動經濟發展。工總認為,5年免稅獎勵有一定的助力,政府如何核定產業適用類別,簡化審查程序則有待商榷。商總亦肯定5年免稅等租稅優惠,也建議政府應加入區域貿易協定,才能把餅做大,吸引更多外資。

綠委提恢復促產條例

「促進產業升級條例」自1991年公布施行,但因2010年實施屆滿,在租稅公平的要求之下,除保留研發投資抵減,取消其他租稅優惠,並搭配營利事業所得稅由25%調降為17%。然而,今年修正所得稅法,將營利事業所得稅從17%調升至20%,導致今年民間投資低迷。因此民進黨黨立委林岱樺建議,恢復《促進產業升級條例》透過5年免稅等租稅優惠,帶動民間投資與經濟發展。

工總代表認為,稅務雖然不是投資的主要因素,但對投資有一定的助力。工總認為,5年免稅獎勵將有助產業投資,但財政部、經濟部如何計算,什麼產業使用促產條例,則需要進一步待主管單位核定。工總也希望,政府能夠簡化審查文件,才能加速投資發展。

應加入貿易協定

全國商業總會代表也認為,恢復5年免稅等租稅優惠對經濟有正面的影響。過去為了公平租稅而取消促產條例確實影響產業投資,若能夠恢復相關的租稅優惠有助於吸引外資。

商總也指出,我國投資低迷,除了租稅之外也和加入區域貿易協定有關,例如跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP),我國沒有加入導致外銷減半,投資者不願投資,政府除了提出租稅優惠外,也應該努力加入區域貿易協定,才能打造友善投資環境。

工業局代表則認為,5年免稅方案有可行性。工業局建議,免稅方案可分為功能性、產業別2個項目作為投資抵減方案,若能配合5+2產業、工業4.0等政策制定配套措施,將有助於吸引外資。

