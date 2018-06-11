為台灣珍奶請命 義美高志明：限塑不應是鐵板一塊

義美總經理高志明為台灣珍珠奶茶請命，籲限塑政策不該是鐵板一塊。圖╱義美提供 分享 facebook 近來環保署預告明年7月1日開始，將限制百貨、購物中心、速食店等將提供一次性塑膠吸管給顧客引發關注。甚至對未來怎麼喝珍珠吸茶，據傳還有官員教導說「可以用湯匙」，更引發熱議。

符合世界潮流、正確的「限塑政策」，應該為「台灣銘品---珍珠奶茶」開一扇窗！

一、環保署積極推動的「限塑政策」，是符合世界潮流的；國人必然會支持。

若不推動的話，未來必遭國際環保團體譴責！

二、好的政策，若無法讓國人充分了解，才實施；或只執著政策、無任何例外考量，或完全不顧國內外不同國情、民族的飲食文化傳統，則再好的「限塑政策」，也必然遭致強烈民怨！

三、「珍珠奶茶」是台灣極少數在全球「即飲飲料」的消費市場，有極高的知名度，與極佳的正面好評；「珍珠奶茶」不用特殊的「大口徑吸管」，吸食品嚐，若改用湯匙的話，必然會失去其美味的風韻。

※「珍珠奶茶」是應適量適度飲用；雖然好喝，也不應該過量。

四、「限塑政策」不應該是銅牆鐵壁、鐵板一塊，不顧「台灣銘品---珍珠奶茶」、國際知名的美好「台灣 杯裝冷飲」之絕佳口感。

五、懇請「限塑政策」為「台灣銘品---珍珠奶茶」開一扇窗！

2018.06.11.

高志明