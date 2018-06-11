三類陸客減 醫美、觀光受傷

2018-06-11 00:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



兩岸氛圍不佳對觀光事業的影響，政府相關單位高度關注。 （聯合報系資料庫） 分享 facebook 兩岸氛圍不佳對觀光事業的影響，政府相關單位高度關注。消息人士指出，包括健檢醫美、專業交流、商務交流的來台人數減少，對整體觀光影響是目前的觀察重點所在。

交通部觀光局強調，陸委會表示對大陸觀光旅客、陸生、商務人士或專業團體既有審查機制未改變，兩岸旅遊交流應持續穩定發展。

觀光局表示，入台證件的審查非屬交通部的權責，但近來觀光業者傳出有被刁難的情況，觀光局相當重視，會請同仁去了解，相關官員也會持續注意整體旅遊市場的變化，積極協助旅行業轉型，透過景點踩線、產業媒合等管道，協助觀光產業轉型經營，培養多元旅客的接待能力，輔導旅行業產業升級，並持續多元布局國際目標市場，和提升國人國內旅遊意願，以利觀光產業穩健發展。

相關官員說，若有大陸民眾申請被退件、要求補件，在目前的氣氛下，會感覺很麻煩，可能就不來了，這當然會減少來台的人數，這種狀況增多也會被廣為宣傳，成負面效應，如果這種氛圍形成，對觀光業者確實會造成不小影響，因此要特別注意、即時說明，避免出現誤會。

內政部移民署統計資料顯示，大陸觀光客與各項來台交流的大陸人數，從蔡政府執政後人數逐漸下滑，2015年大陸專業人士來台交流為例，當年來台人數達到17.4萬餘人，去年降至11.6萬餘人，少了5.8萬餘人；2015年來台從事健檢醫美的大陸人士有5.8萬餘人，去年跌至1.9萬多人。由於醫美的費用不低，加上停留期間或多或少會從事旅遊活動，引起觀光業者關注。至於商務交流的人數，也從2015年近11.3萬人，降至去年8萬餘人。

相關官員說，各項交流都是由各主管部會依規定審查，如健檢醫美是由衛福部主管，教育交流是教育部負責，有必要更廣泛的了解。