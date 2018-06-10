我發展醫材生態聚落 賴揆：全力支持

2018-06-10 21:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



行政院長賴清德。圖／聯合報資料照 分享 facebook

行政院長賴清德10日出席「秀傳亞洲微創手術訓練中心十周年論壇」時表示，微創手術除技術以外，也須具備精密醫療器材，政府以完善醫療器材生態環境及整合醫療產業聚落，積極推動醫療器材產業發展。

賴揆指出，秀傳醫院總裁黃明和教授效法「梅約醫學中心」（Mayo Clinic）的精神，從1973年成立外科診所以來，至今共成立八家醫療體系，服務許多台灣民眾，功不可沒。十年前，黃明和有感於微創醫療的重要性及必要性，創立「秀傳亞洲遠距微創手術中心」，率領醫療體系全力投入。此外，多位國際微創手術專家協助訓練，特別是法國馬赫斯克教授（Prof. J. Marescaux）曾造訪70次以上。該中心10年來，訓練學員來自全球50國，超過7,000人次。

賴揆強調，微創手術除了技術以外，也須精密醫療器材，政府積極推動醫療器材產業發展，包括完善醫療器材的生態環境，持續培養及訓練人才、建立友善法制環境，以及投入經費發展研究，更重要的是保護智慧財產權。

賴揆表示，政府也整合台灣醫療產業聚落，例如彰化縣長魏明谷等推動的「中彰投苗醫療器材發展園區」（中台灣微創醫材與智慧輔具聯盟平台），以及魏縣長與黃總裁計畫於彰濱工業區內發展醫療器材聚落，行政院皆會予以支持。