離岸風場維運碼頭 雲林爭取落腳箔子寮

2018-06-10 12:55 中央社 雲林縣10日電



政府積極推動開發離岸風力發電，雲林縣政府今天表示，開發商設置離岸風場維運碼頭，雲林正積極爭取落腳箔子寮漁港，期以帶動港口周邊經濟發展。

雲林縣政府水利處長許宏博告訴中央社，箔子寮漁港是目前評估縣內最適合設立離岸風場維運碼頭的港口，正向農委會漁業署爭取清疏淤積泥沙及港外沙洲地形變化監測經費，可望克服港口水深不足問題。

經濟部在今年4月公布離岸風力發電規劃場址遴選結果，共有台電、中鋼、達德、沃旭能源等7家開發商的10個離岸風場獲選，預計到2025年完工併聯容量總計3836MW。

許宏博說，德商wpd達德能源集團日前會同雲林縣政府現勘離岸風場所需的維運碼頭，縣府積極爭取落腳位在雲林四湖箔子寮漁港，希望發展永續能源同時帶動港口周邊經濟發展。

他指出，達德公司現勘時，提出獨立碼頭、距離風場1小時航程、不受潮汐影響、接鄰開放海域、全年自由航行、良好基礎建設避風浪與颱風，及水深超過3公尺、至少可容6艘維運船、同時可供3艘作業、全年24小時作業等需求條件。

另外，包括就近在碼頭邊設置維運辦公室、倉庫、戶外倉儲區等，以進一步帶動地方經濟，預計今年8月確定維運碼頭地點，正在進行箔子寮漁港的可行性評估。

雲林縣政府建設處長蘇孔志也表示，縣府正邀集雲林縣工業會、各工業區廠商協進會與縣內3所大學，組成「雲林縣離岸風力產官學平台」，為開發離岸風力發電及設置維運碼頭當後盾，推動在地產學合作，創造共贏。