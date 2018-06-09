投資人注意！明越資本邀新創團隊分享未來展望

2018-06-09 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



私募基金明越資本昨天邀請餐飲連鎖、生物醫療、教育和倉儲管理等領域的新創團隊發表，現場出席超過50位海內私募基金、創投業者、政府計畫、加速器經理人共襄盛舉，場面熱絡。

為了增進新創圈的交流，私募基金明越資本定期舉辦demo day，邀請朋友基金投過或關注的新創團隊發表分享。本次邀請了經營TGI FRIDAY’S的BPH北軒餐飲集團、醫材新創Flat Medical、「學那些學校不會教的事」的線上教育平台Hahow好學校、專注於東南亞線上倉儲管理系統的Zhenhub。活動邀請國發基金蔡宜兼開場演講，賓客包含來自馬來西亞的YPAM Capital、印尼的CANA Asia Group、SBI Capital 22、寶典創投、ACE Capital、東博資本、旺旺中時媒體集團、富厚投資、500 Startups等基金經理人。