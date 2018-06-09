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投資人注意！明越資本邀新創團隊分享未來展望

2018-06-09 23:11聯合報 記者許家瑜╱即時報導

私募基金明越資本昨天邀請餐飲連鎖、生物醫療、教育和倉儲管理等領域的新創團隊發表，現場出席超過50位海內私募基金、創投業者、政府計畫、加速器經理人共襄盛舉，場面熱絡。

為了增進新創圈的交流，私募基金明越資本定期舉辦demo day，邀請朋友基金投過或關注的新創團隊發表分享。本次邀請了經營TGI FRIDAY’S的BPH北軒餐飲集團、醫材新創Flat Medical、「學那些學校不會教的事」的線上教育平台Hahow好學校、專注於東南亞線上倉儲管理系統的Zhenhub。活動邀請國發基金蔡宜兼開場演講，賓客包含來自馬來西亞的YPAM Capital、印尼的CANA Asia Group、SBI Capital 22、寶典創投、ACE Capital、東博資本、旺旺中時媒體集團、富厚投資、500 Startups等基金經理人。

明越資本是於2017年成立的私募型基金，由台灣、大陸、香港、新加坡和印度等傳統產業、投資業第二代出資組成。針對不同的新技術或商機模式，提供數十萬到一百五十萬美元之間的金額。並在投資期間，透過合夥人的專業，協助公司拓展業務。伴隨著InnoVEX、IVS等新創盛會於六月份舉辦，明越資本的Demo Day增進了更多新創圈的交流，期待創造更多台灣的新創能量。

私募基金明越資本昨天邀請餐飲連鎖、生物醫療、教育和倉儲管理等領域的新創團隊發表。...
私募基金明越資本昨天邀請餐飲連鎖、生物醫療、教育和倉儲管理等領域的新創團隊發表。圖/明月資本提供
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私募基金明越資本昨天邀請餐飲連鎖、生物醫療、教育和倉儲管理等領域的新創團隊發表。...
私募基金明越資本昨天邀請餐飲連鎖、生物醫療、教育和倉儲管理等領域的新創團隊發表。圖/明月資本提供
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