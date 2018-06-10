「她經濟」崛起 信用卡搶商機

2018-06-10 02:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱台北報導



圖／經濟日報提供 分享 facebook

哈佛大學研究指出，女性掌控家中高達75%購買決策權，行政院主計總處統計數字也顯示，2016年約30%女性成為家計主要負擔者，較十年前增加6.6%；已婚婦女認定自己為家庭財務分配主導者更高達半數。

綜觀現代女性，自我意識增強，認同「工作是為了享樂」、「女生要多愛自己一點」，上班日動動手指在momo網購，周末上新光三越逛街約閨密吃大餐或下午茶；且更樂於承擔家庭生活責任，主導支付家庭開銷，於大潤發、全聯採買生鮮日用品、於網路或全家便利商店繳交孩子學雜費及各式稅費；或忙裡偷閒到巷口林立的咖啡店享受小確幸。

女性消費範疇涵蓋食衣住行育樂，高消費頻次讓「她經濟(Sheconomy)」儼然成形。

「她經濟」從刷卡大數據也獲得印證。根據財團法人聯合信用卡處理中心近一年(2017年3月至2018年2月)數字，總計食、衣、住、行、文教康樂、百貨及禮品、光學器材、美容等領域，女性無論在刷卡金額或交易頻次(刷卡筆數)，均遠超過男性。

聯卡中心統計，女性刷卡金額近一年刷卡金額1.07兆元，比男性多了2,154億元，金額占比也以56%勝過男性的44%。

從刷卡金額來，女性在服飾 (78%)、百貨(69%)、文教康樂 (56%)、禮品等其他類(55%)、食品餐飲 (54%)等五個領域，刷卡動能都比男性突出；男性僅在交通(62%)、住宿(51%)兩個領域，刷卡動能勝過女性。

就交易頻次而言，女性近一年總刷卡筆數達4.1億筆，較男性多出6,392萬筆，筆數占比54%，也贏過男性的46%，且同樣在服飾 (77%)、百貨 (70%)、文教康樂(57%)、禮品等其他類(57%)、食品餐飲(56%)等領域，交易頻次勝過男性，女性對刷卡行為的高認同與高忠誠，可見一斑。

因應女性當家的「她經濟」趨勢，各大銀行自是不敢怠慢，台新銀行支付金融處資深協理黃天麟表示，就女性最愛刷的百貨類別來看，女性消費傾向已不單單只是彩妝服飾，百貨公司大量引進的時髦餐飲名店更深獲喜愛。

台新銀行新光三越聯名卡為掌握女性的心，針對化妝品、餐廳、咖啡廳等消費提供加碼回饋，即是洞察女性消費趨勢。

幾乎與台新銀行劃上等號的玫瑰卡，近兩年以「認真的女人最美麗，有刺更有魅力」，呼應現代女性大膽強烈的自我主張，每年「83玫瑰女生節」推出高達17%的刷卡消費現金回饋，旨在鼓勵玫瑰卡友在這天寵愛自己、犒賞自己。