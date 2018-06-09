謝金河：中國創造史上未見超級大泡沫 考驗正開始

2018-06-09 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，IMF發布今年全球經濟總產值是79.98兆美元，全球前10大經濟體的順位，依序是美國從19.4兆增加到20.4兆美元；中國居次，從12兆上升至14兆美元；三是日本從4.87兆上升至5.1兆美元，然後是德國4.2兆、英國2.94兆、法國2.93兆、印度2.85兆、義大利2.18兆、巴西2.14兆及加拿大1.8兆美元。從這個排名可以看出，昔日大國俄羅斯連前15大都排不上，經濟規模比南韓還小。二是中國經濟規模的大躍升，這是過去30幾年世界的大事，而這也是中美貿易摩擦，甚至是科技戰，經濟戰會愈演愈烈的根源。

圖為去年川習會場景。 美聯社 分享 facebook

他說，回頭看1985年廣場協議那年的經濟規模排行榜，美國4.346兆美元，是世界的老大，日本1.384兆美元居次，蘇聯9141億美元居第三，中國排名第九，經濟總產值只有3066億美元。80年代，美國專心對付老三的蘇聯，然後再對付老二的日本。先是美蘇冷戰，最後蘇聯解體，東西德統合，然後是日本泡沫破裂，進入90年代，蘇聯解體，日本泡沫化，給了中國崛起空前大好機會。

謝金河指出，中國在1978年鄧小平改革開放那年，經濟總量只有3650億人民幣，到1986年才超過1兆人民幣，到1998年突破1兆美元，如今跑到14兆美元，如果以這個速度再增速上去，很快把美國擠下，這是中美爭端最核心的議題。

從1978年迄今，中國經濟快速成長40年，謝金河說，中國GDP從3650億人民幣變成今年的14兆美元，這可能是人類歷史上最可怕的經濟增長。美國看到中國的巨大成長，內心的恐懼與焦慮可以理解，此時的美國總統川普挺身而出，這是時代的必然。而中國真正的強國之路，真正的考驗，現在正要開始！因為累積了40年的超高速成長，也創造了人類歷史上從未見過的超級大泡沫！