5月出口大增14％ 跟天氣一樣熱
財政部昨（8）日公布最新海關進出口貿易統計，5月出口291.2億美元，創史上第三高，年成長14.2%，剔除農曆春節因素為連19紅、且連六個月雙位數成長，統計處處長蔡美娜形容，出口「跟最近天氣一樣熱」，表現超乎預期。
展望6月出口，財政部統計處長蔡美娜說，中美貿易爭戰是風險，但還看不出影響，全球景氣及貿易活動沒有放緩。
受端午連假影響，6月出口年增率預期會縮小至個位數。
主計處預測第2季出口成長10.4%，6月出口只要年增達6.9%以上就可達標，目前看來機會很大。
今年5月份出口表現耀眼，蔡美娜指出，出口規模291.2億美元，除創歷年單月第三高，也是半年來，第三次看到超過290億美元的出口量能。
累計今年前五月出口1,355.8億美元，較上年同期增11.2%。
分析5月出口創下佳績，除工作天數增加外，蔡美娜分析，主要是因全球景氣穩定攀升，非蘋手機陸續推出，新興科技應用效應持續發威，以及原油、基本金屬等國際原物料行情來到近年難得一見的高點，使5月出口有亮麗表現。
從出口地區分析，中國大陸與香港仍撐起半片天，占比約四成。
此外，對美國出口金額36.3億美元，創下歷年單月新高，資通與視聽產品成長顯著，增1.1億美元，其中錄攝影機由於中美貿易戰轉單效應，也成長1.5倍。
此外，5月進口表現也不錯，進口值247.1億元，創下近四年來新高。
而全球貿易戰硝煙起了又散、散了再起，蔡美娜表示，目前全球景氣與貿易活動沒有放緩，物聯網、高效能運算等新興商機蓬勃發展，成長步調穩健。
蔡美娜說，目前中美貿易談判結果還沒有出來，對於經濟成長步調僅有局部影響，尚未造成全面性衝擊，不過仍需列為不確定風險，持續關注。
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