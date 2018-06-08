核二廠二號機併聯 一周後滿載

2018-06-08 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



核二廠二號機五日起動測試，今天凌晨已經併聯，截止至截稿時，二號機併聯功率達百分之七點七六。台電表示，後續將繼續進行測試，至少須一週才能達到滿載。滿載發電後，將能挹注備轉容量率約百分之二點七。

核二廠二號機裝置容量為九十八點五萬瓩，併聯升載期間發電量都會計入供電系統。台電董事長楊偉甫昨天受訪表示，這次再起動「安全是最重要的」，測試過程由原廠設計技師全程駐廠調校，確保這次再起動可安全達到目標，而依目前進度順利推進狀況來看，有信心可以順利完成。

針對饋線改善計畫，楊偉甫表示，台電目前正在以大數據分析近三到五年發生的停電、跳電事件原因，找出最好的改善路徑次序，將「經費用在刀口上」。至於經費是否會加碼？楊偉甫說，目前沒有設定經費額度，會在盤點精算後提出經費需求。

至於用電大戶方案，楊偉甫說，過去與用電大戶溝通節電措施時已有初步蒐集意見，業者多贊成政府進行節電，只是過去已有相當節電成果的高科技業等產業，再增進節電能力有限。現在改為緊急應變計畫，對已有節電成效的廠商沒有影響，主要針對過去節電較少的用戶，協助改善自我防禦或能源管理措施。

他說明，緊急應變計畫會將廠商設備分為核心層、輔助層及非必要用電，讓業者在用電吃緊時有應變能力，保護核心製程，以其他用電做彈性調度。不過，楊偉甫說，因為過去與用電大戶討論節電方案時，是齊頭式設計，現在要改為依個別用戶需求及節電能力盤點，會需要一點時間。