展現對台灣承諾 麥格理投資海洋風電2階段50%

2018-06-08 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



麥格理資本 (Macquarie Capital)今天(8日)發布，已做出最終投資決定， 將投資海洋風電 (Formosa I)第2階段50%股分。

總發電容量達128MW的「海洋風電」，是台灣第1座公共事業規模的離岸風場，第1階段風機發電容量、8MW已商轉12個月，第2階段容量、120MW預計將在明、2019年施工完成，該項目已獲得台電20年購售電合約支持。

麥格理資本亞洲及中東區主席Hajir Naghdy說，麥格理資本致力支持全球綠色經濟發展，很高興上緯及沃旭能源共同開發海洋風電並主導完成這次財務專案結算。他說，今天的投資決定「展現麥格理對該項目和台灣市場承諾」很榮幸能在再生能源轉型路上帶領台灣前進。

麥格理資本台灣負責人蔡毅霆表示，麥格理資本在全球擁有豐富再生能源經驗、專業的財務和技術能力，將致力順利推動海洋風電項目，並且承諾繼續開發2.0+GW台灣離岸風電。