5月出口創歷年單月第三高 成長14.2％

2018-06-08 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部統計處今天公布，5月出口291.2億美元，創歷年單月第三高，較去年同月增14.2%；進口247.1億美元，為103年8月以來新高，年增12%。1至5月累計，出口規模續呈歷年同期最高，年增11.2%，進口增10%。

統計處分析，由於全球景氣穩定攀升，新興科技應用與行動裝置新機效應，以及國際原物料行情維持高檔等有利因素，使出口持續成長。

5月出口主要貨品全面成長，其中塑化製品因國際油價震盪走升，增近2成最多，基本金屬及其製品、機械因鋼價居高及海外投資積極，出口規模齊創歷年單月新高，分別較上年同月增17.7%、17.0%，電子零組件因需求熱度不減，年增15.9%，累計1至5月除塑化製品外，其他三類之出口值皆刷新同期紀錄，為驅動出口之主要引擎。

5月對主要市場出口表現亮麗，以對中國大陸與香港出口較上年同月增19.3%最佳，對日本增16.5%，對美國出口值為歷年單月新高，增13.5%，對東協增10.6%，對歐洲增9.0%。1至5月累計，對中國大陸與香港、日本出口規模為歷年同期最高，東協為同期第3高，致亞洲區域內需求合計占總出口達71.9%新高，對出口增幅貢獻率達7成3。