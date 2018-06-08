親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
中和新耐震廠辦

雙颱目前無直接影響…今高溫36度 下午雷陣雨要注意

5月出口可望續呈雙位數成長

2018-06-08 06:02聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部今天將公布5月海關進出口統計，可望續呈雙位數成長。財政部官員指出，國際經濟前景審慎樂觀，5月工作天數增加，且去年端午假期在5月使基期偏低，預期5月出口表現會比4月好。

今年4月出口年增10％；累計前4月出口達1064.7億美元，年增10.5%，續創歷年同期新高紀錄。許虞哲日前透露，5月出口統計至25日，比前4月的10.5%更好，顯示5月出口不但可持續正成長，更可望續呈雙位數成長。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德說，4、5月原物料價格大漲，廠商擔心之後價格上漲，會先備貨因應。我國原物料出口占比高，原油價格上漲，就會帶動出口金額成長，預期5月出口表現可期。

永豐投顧指出，物聯網、高效能運算、車用電子、生物辨識、虛擬貨幣等新興應用商機崛起，以及電競風潮蔓延，可望持續推升我國出口動能續揚；但須留意貿易衝突效應延燒、匯率波動以及全球製造業競爭加劇、中國大陸供應鏈在地化等不確定因素所帶來的風險。

此外，川金會、歐洲政治及貿易摩擦風險變化莫測，全球貿易保護主義與美中貿易戰發展與演變難以預料，現階段雖仍未反映到出口，無法確切指出何時會浮現具體影響，但我國對中國大陸出口占比高，難免影響大，統計處官員也預警「風險正在升高中。」

根據HIS Markit 5月最新資料，全球經濟續呈穩健擴張步調，預期2018年全球經濟成長將由3.3%略為上升至3.4%，為2011年以來高，其中先進和新興經濟體分別成長2.4%及4.9%。此外，IMF 預測2018年世界貿易量將由4.9%上升至5.1%，連續2年優於全球經濟成長率，加上國內半導體製造深具製程領先優勢，創新應用商機也蓬勃發展均有助維繫我國出口動能續揚。

財政部

相關新聞

FII效應 台企動心追尋本夢比

2018-06-08 01:18

經長：勉勉強強，今年供電沒問題

2018-06-08 00:12

名家觀點／嚴審財報 強化公司治理

2018-06-08 01:37

選掛牌地點 要適性適所

2018-06-08 01:25

低成本籌資 借力使力

2018-06-08 01:25

抓住四題材 赴陸掛牌闖關加分

2018-06-08 01:25

50倍本益比 A股誘惑力大

2018-06-08 01:25

會計師提點 前進A股要有獨角獸概念

2018-06-08 01:25

財經觀點／川普貿易戰 為何盟國也不放過？

2018-06-08 00:21

中國大陸中興通訊解禁！美商務部宣布 與中興達協議

2018-06-07 22:46

打造數位台灣 盼引進國際級電訊業

2018-06-07 21:05

用電量6月次高 核二2號機完成2階段調校測試

2018-06-07 20:53

沈榮津：用電大戶改推緊急應變計畫 不影響核心製程

2018-06-07 18:50

「線路老舊不等於缺電」 徐國勇強調：今年不可能缺電

2018-06-07 18:40

發展數位經濟 賴清德：寬頻覆蓋率目標9成

2018-06-07 18:12

用電大戶節電喊停 經長：今年盤點應變計畫

2018-06-07 16:53

危老條例執行卡卡 花敬群：現行法制、內涵有夠厲害

2018-06-07 16:29

沈榮津 ：用電大戶節能方案 今年暫緩實施

2018-06-07 14:40

修礦業法 環團籲民進黨展現改革魄力

2018-06-07 14:40

企業女性當家占比達36.6% 教育業最多

2018-06-07 12:56

到底發生什麼事？深耕印度13年 殷琪為何「不玩了」？

2018-06-07 11:56

新興市場5月大逃殺！專家：恐重演97年亞洲金融風暴

2018-06-07 11:14

沈榮津：用電大戶節能方案 今年暫緩實施

2018-06-07 10:18

用電大戶節電方案 經長：今年暫緩

2018-06-07 10:16

陸鋼品雙反調查延長 徵反傾銷稅10月決定

2018-06-06 02:00

蠶食鯨吞成功翻身 林敏雄打造全聯千店奇蹟

2018-06-05 09:35

15年越南老台商這樣說：投資越南 越來越難！

2018-05-31 10:30
看更多

熱門文章

富士康雄踞大陸30年的祕密 郭台銘為何每天掃光深圳的所有雞腿？

2018-06-07 14:55

北台推案連三個月破千億 建案總價降500萬元促銷

2018-06-07 11:26

北台推案爆量 學者：「ㄣ」型反轉第一塊拼圖到位了

2018-06-07 11:19

搶客戶不手軟 新北市新案總價大砍520萬搶買氣

2018-06-07 12:26

新iPhone 9月11日問市 蘋果鏈旺起來

2018-06-08 01:48

瑰麗飯店合作告吹？ 驚傳富邦A25由旅館改商辦

2018-06-07 19:55

亞太電基站目標提前達陣 再蓋3000座

2018-06-07 17:18

金融業主導純網銀 顧立雄：科技業非常有意見

2018-06-07 11:39

沈榮津：用電大戶節能方案 今年暫緩實施

2018-06-07 10:18

首支5G國家隊 年底試營運

2018-06-07 14:37

書摘／台積科技院有史以來 唯一的一位傑出院士

2018-06-07 13:53

台股取消全球獨家開市 金管會：不需央行同意

2018-06-07 18:41

中國大陸中興通訊解禁！美商務部宣布 與中興達協議

2018-06-07 22:46

「線路老舊不等於缺電」 徐國勇強調：今年不可能缺電

2018-06-07 18:40

證交所贊成週末補上班日證券市場不交易

2018-06-07 18:02

大創爆爭議 韓系業者趁機搶進台灣市場

2018-06-07 17:23

施振榮：真正的100分不是考試

2018-06-07 12:23

忘了報稅怎麼辦 自動補報不罰

2018-06-07 21:58

興富發總裁夫人再出手 「台北信義」豪宅入手第三戶

2018-06-07 20:18

新思設計平台 獲台積電5奈米製程認證

2018-06-07 13:26

傳M17將確認發行訂價 公司：緘默期不回應

2018-06-07 10:42

友達5月合併營收月增5.2%

2018-06-07 14:03

全年股利低於94萬 全額抵稅

2018-06-08 00:03

台股週六獨家開盤擬取消 簡鴻文尋求券商共識

2018-06-07 17:46

投顧：ECB下周開會 QE去留是焦點

2018-06-07 11:29

三大Pay助攻 行動支付交易暴增6倍

2018-06-07 20:22

用電量6月次高 核二2號機完成2階段調校測試

2018-06-07 20:53

5G前哨戰開打 大廠搶商機

2018-06-08 01:48

M17 正式在紐約交易所掛牌

2018-06-08 00:34

由田訂單滿載 成功布局台陸韓龍頭客戶

2018-06-07 19:37

危老條例執行卡卡 花敬群：現行法制、內涵有夠厲害

2018-06-07 16:29

新iPhone拉貨 和碩大豐收

2018-06-08 01:48

出國囉！銀行手續費0到300差異大 如何換匯不吃虧

2018-06-07 14:20

中保去年獲利創新高 配息每股4元

2018-06-07 11:14

永豐餘千金何奕佳聊媽媽經 力挺國產童裝品牌麗嬰房

2018-06-07 11:33

產官學牽手 5G國家隊成軍

2018-06-08 01:48

中美晶擬斥資9.9億元 投資台特化

2018-06-07 18:56

防洗錢 銀行接連調高外匯手續費

2018-06-07 14:40

外幣戶+雙幣卡 出國更優匯

2018-06-07 14:20

工研院「高負載高續航商用無人機」 鴻海集團驚艷

2018-06-07 21:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top