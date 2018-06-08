5月出口可望續呈雙位數成長

2018-06-08 06:02 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部今天將公布5月海關進出口統計，可望續呈雙位數成長。財政部官員指出，國際經濟前景審慎樂觀，5月工作天數增加，且去年端午假期在5月使基期偏低，預期5月出口表現會比4月好。

今年4月出口年增10％；累計前4月出口達1064.7億美元，年增10.5%，續創歷年同期新高紀錄。許虞哲日前透露，5月出口統計至25日，比前4月的10.5%更好，顯示5月出口不但可持續正成長，更可望續呈雙位數成長。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德說，4、5月原物料價格大漲，廠商擔心之後價格上漲，會先備貨因應。我國原物料出口占比高，原油價格上漲，就會帶動出口金額成長，預期5月出口表現可期。

永豐投顧指出，物聯網、高效能運算、車用電子、生物辨識、虛擬貨幣等新興應用商機崛起，以及電競風潮蔓延，可望持續推升我國出口動能續揚；但須留意貿易衝突效應延燒、匯率波動以及全球製造業競爭加劇、中國大陸供應鏈在地化等不確定因素所帶來的風險。

此外，川金會、歐洲政治及貿易摩擦風險變化莫測，全球貿易保護主義與美中貿易戰發展與演變難以預料，現階段雖仍未反映到出口，無法確切指出何時會浮現具體影響，但我國對中國大陸出口占比高，難免影響大，統計處官員也預警「風險正在升高中。」

根據HIS Markit 5月最新資料，全球經濟續呈穩健擴張步調，預期2018年全球經濟成長將由3.3%略為上升至3.4%，為2011年以來高，其中先進和新興經濟體分別成長2.4%及4.9%。此外，IMF 預測2018年世界貿易量將由4.9%上升至5.1%，連續2年優於全球經濟成長率，加上國內半導體製造深具製程領先優勢，創新應用商機也蓬勃發展均有助維繫我國出口動能續揚。