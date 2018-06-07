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中國大陸中興通訊解禁！美商務部宣布 與中興達協議

2018-06-07 22:46聯合報 記者張加╱即時報導

美國商務部長羅斯7日宣布，中國大陸電信通訊設備製造商中興通訊（ZTE）同意嚴格的處罰與合規措施，換取商務部解除對中興的禁令；中興須支付10億美元罰款，另提出4億美元保證金由第三方託管，以應對未來可能的違規行為。

商務部7日就美國與ZTE達成和解協議發布聲明指出，新協議還要求中興通訊讓商務部旗下的工業及安全局（BIS）選擇負責中興的合規小組，他們的任務是監控中興是否履行協議。

此外，商務部表示，根據新協議，中興通訊還需要換董事會與高階管理層。

聲明寫道，若中興通訊發生其他違規事件，BIS可以啟動10年禁令；商務部稱，這些舉措是BIS對一家公司所實施最嚴厲的懲罰。

商務部說，這次和解的目的是為修正中興通訊的行為，同時設定新的監控方式以確保中興遵守美國的法律。

商務部4月宣布，中興因持續違反美國對伊朗及北韓的禁售令，對中興祭出禁止出口特許令，時間長達7年。

羅斯7日稍早在財經媒體CNBC節目中表示，「今早（7日）6點左右，我們與中興通訊簽署了一分最終協議，使現階段的發展告一段落。 」

羅斯補充，美方將選擇合規小組進入中興通訊公司，監控中興未來是否履行協議，所有費用由中興負擔。

美國商務部7日發布聲明指出，部長羅斯宣布，與中興通訊達成協議。聯合報系資料照
美國商務部7日發布聲明指出，部長羅斯宣布，與中興通訊達成協議。聯合報系資料照
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中興通訊羅斯

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