中國大陸中興通訊解禁！美商務部宣布 與中興達協議

2018-06-07 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國商務部長羅斯7日宣布，中國大陸電信通訊設備製造商中興通訊（ZTE）同意嚴格的處罰與合規措施，換取商務部解除對中興的禁令；中興須支付10億美元罰款，另提出4億美元保證金由第三方託管，以應對未來可能的違規行為。

商務部7日就美國與ZTE達成和解協議發布聲明指出，新協議還要求中興通訊讓商務部旗下的工業及安全局（BIS）選擇負責中興的合規小組，他們的任務是監控中興是否履行協議。

此外，商務部表示，根據新協議，中興通訊還需要換董事會與高階管理層。

聲明寫道，若中興通訊發生其他違規事件，BIS可以啟動10年禁令；商務部稱，這些舉措是BIS對一家公司所實施最嚴厲的懲罰。

商務部說，這次和解的目的是為修正中興通訊的行為，同時設定新的監控方式以確保中興遵守美國的法律。

商務部4月宣布，中興因持續違反美國對伊朗及北韓的禁售令，對中興祭出禁止出口特許令，時間長達7年。

羅斯7日稍早在財經媒體CNBC節目中表示，「今早（7日）6點左右，我們與中興通訊簽署了一分最終協議，使現階段的發展告一段落。 」