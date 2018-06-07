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用電大戶節能方案 傳政院將暫緩上路

2018-06-07 00:35聯合報 記者林河名／台北報導

台積電等企業自認已是節電「模範生」，再節電就可能降低產能。 路透
台積電等企業自認已是節電「模範生」，再節電就可能降低產能。 路透
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因應夏季用電尖峰，行政院原擬推動「用電大戶節能方案」，但在台積電等企業自認已是節電「模範生」、再節電就可能降低產能，以及今年缺電機會不大等考量之下，傳出行政院將暫緩該方案上路。

依行政院規畫，「用電大戶節能方案」是在用電吃緊，備轉容量低於九十萬瓩（即備轉容量率百分之三）、供電亮出紅燈時，會向全台三千多家契約容量一千瓩以上工商業用電大戶預告，希望節電百分之五；節電的部分減收兩成電費，但未達標的部分增收電費四成，存入專戶，再用於廠家改善能源設施。

但這項方案一提出，就被質疑是「懲罰」用電大戶；在草案預告階段，也有不少科學園區的企業向民進黨立院黨團反映，像台積電等很多公司都自認已是節電的「模範生」，很難再配合進一步節電，否則將影響公司產能。

由於影響科技產業產能茲事體大，傳出行政院「暫時不會上路」，還在等台電作最後決定。

據指出，行政院認為，去年備轉容量率低於百分之三的情況，整年也只有三天，而在核二廠二號機已再轉，今年看起來備轉容量率降到百分之三以下的機會不大，目前備轉容量率也多維持在百分之六以上，要求用電大戶再節電的意義不大，因此該方案「暫時不會動」。

經濟部日前表示，為加強節約能源、提升能源效率和抑低尖峰負載，政府要求一千瓩以上工商業用電大戶於必要時配合節電之措施，並非懲罰性、限電性、經常性措施，而是藉由企業帶頭進行節電，在不影響產業生產與運作下，減少尖峰供電壓力，以確實達到快速抑低尖峰負載。

這項「用電大戶節能方案（草案）」上周才截止預告，當時行政院發言人徐國勇表示，待蒐集、歸納各方意見，並向外界宣布後，才會實施。不過，即使「用電大戶節能方案」暫不上路，但經濟部及台電公司仍強調，將持續在「供給面」增加供電能力，在「需求面」抑低尖峰負載。

其中，在需求面抑低尖峰負載，包括依「公用售電業電價費率計算公式」調整原則，逐步擴大時間電價尖離峰價比以鼓勵抑低尖峰用電；其次，擴大推動「需量反應」措施、鼓勵用戶參與需量競價，同時推行「新節電運動」讓節電成為全民運動，以達節能極大化目標，並全力確保國內民生及產業用電供應無虞。

節電電價台積電台電核二

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