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美商會憂能源轉型過快 經部：有利相關產業

2018-06-06 20:21中央社 台北6日電

台北市美國商會今天對能源轉型過快可能造成產業成本壓力表達擔憂，經濟部表示，台灣電價較鄰近國家相對低廉，且發展再生能源可望帶動相關產業發展，整體而言對產業應有助益。

台北市美國商會今天發表2018台灣白皮書，直指雖贊同再生能源，但若轉型過快，會大幅提升能源的成本壓力，可能對吸引國內外製造業投資產生負面影響。

經濟部能源局副局長李君禮受訪表示，政府針對能源轉型已擬定路徑圖，目標在能源轉型同時穩定供電，雖然2016年至2025年平均電價每度推估上漲0.5元，但相對於其他國家，台灣電價還是非常低。

除能源結構改變外，李君禮說，推動能源轉型的另一重點在帶動國內相關產業發展，如太陽光電產業鏈已相當完整，對其投資一定有助未來產業發展；目前正大力推動的離岸風電，國內能量雖尚不完整，但有些國內業者是有「潛力」，雖缺乏經驗，經過與國外廠商合作的學習階段，可望更快打入綠能產業供應鏈。

此外，美國商會也對政府中基層人員創新精神不足表達關切，例如新產品申請證照或批准程序拖太久，且成功率不明確，造成台灣企業與消費者轉至香港或新加坡投資等，經濟部中小企業處處長吳明機表示，在金融方面目前已有金融監理沙盒改善法規障礙，而針對新創產業遇到的法規灰色地帶問題，中企處目前會從旁協助業者與主管機關溝通，盡量透過法規解釋來解決。

中企處現也正在研擬創新法規沙盒草案，但因涉及層面廣，不如金融監理沙盒單純，目前尚未設定提出草案的時間表；不過，針對5G、無人載具等較重點創新產業，都已有相關條例在立法院候審，相信有助這類產業未來在台灣發展。

電價經濟部美國商會

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