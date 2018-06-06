今天用電量創歷史六月新高 橘燈好險未亮

2018-06-06 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



台電統計，今天最高用電量在下午1點42分達到3580.2萬瓩，繼昨天之後再創六月歷史用電量新高。不過，今天沒有再現橘燈，備轉容量率達到6.11%、備轉容量218.6萬瓩，電力燈號是「供電吃緊」的黃燈。

今天上午11點28分左右，桃園市中山路一帶1650戶發生大跳電。台電表示，主因是線路跳脫，經搶修後，三分鐘內隨時全數恢復供電，影響戶數中包括桃園市政府

台電指出，初判事故原因為外物碰觸線路引起，現場人員發現可能是鳥叼鐵線來築巢，不小心碰觸了電線。因而引起短路停電。