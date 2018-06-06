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美國商會白皮書 肯定台灣政府進步非比尋常

2018-06-06 11:59中央社 台北6日電

台北市美國商會今天發表2018台灣白皮書，除了給予建議，也肯定台灣政府尋求解決方案的態度，直指2017年白皮書的建議獲得解決以及有良好進展的數量均是歷年最佳。

美國商會今天表示，在2017台灣白皮書列出的83項議題當中，各委員會認為有11項已經獲得解決，是商會自2004年開始追蹤議題進展以來，議題解決最多項的一年，同時也有21項被認為「有良好進展」，數量創下新高。

美國商會指出，相較2016年白皮書所列的80項議題中，沒有一個完全獲得解決，且只有8項有良好進展，「今年的進步非比尋常」。

不過台北市美國商會執行長傅維廉（WilliamForeman）強調，台灣的經濟實力還遠遠未達台灣的潛力，真正的考驗是台灣政府是否能在未來幾個月，解決這21項有具體進展的議題。

美國商會也在2018台灣白皮書中給予具體建議，台灣政府應確保各機關都能擁抱創新精神、採用新思維來規範勞動基準法中專業與管理人員的工時、歡迎大型私募基金來台投資、努力確保台灣法規訂定過程的透明完善，以及百分之百確保台灣有持續、充足、價格穩定且具有競爭力的電力供應。

白皮書指出，台灣面臨的國際環境挑戰性持續升高，美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）、中國加大施壓，加上國際市場競爭日趨激烈，台灣政府應積極改變，不能讓進步的動能變弱。

美國商會私募基金工時

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