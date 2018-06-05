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竹圍超高壓變電所啟用 提升竹科及新竹地區供電品質

2018-06-05 15:19聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

為了提升新竹科學園區及新竹縣市穩定的供電品質，台電公司歷經12年的規劃溝通，在科學園區內興建竹園超高壓變電所，今天舉行竹圍超高壓變電所及部分高壓輸電線竣工啟用典禮，台電表示，竹圍超高壓變電所啟用後，將與新竹縣峨眉超高壓變電所鄉互通融，提供科學園區與新竹縣市更穩定的電力。

竹園超高壓變電所占地面積4.74公頃，包含周邊線路、土木、機電等工程，投資金額約新台幣88億元，共新建變電所大樓兩棟，變電所內相關電力設備採全屋內式設計，並使用世界最先進的氣體絕緣開關設備，確保人員避免發生觸電危險。

台電的專業總工程師蕭勝任表示，竹圍超高壓變電所的裝置容量為2000MVA〈百萬伏安〉，共設有345kV〈千伏〉新建輸電線路4回線合計24.6回線公里，161kV新建輸電線路14回線合計21.7回線公里，以竹科去年尖峰負載量1280MW〈百萬瓦〉來看，是新竹市的用電量4到5倍，竹圍超高壓變電所的4台變壓器平均負載為320MW，供電無虞。

蕭勝任強調，竹圍超高壓變電所除了能就近供應竹科園區內超過520家廠商廠房用電之外，必要時還可與峨眉超高壓變電所相互融通供應新竹縣市地區用電，甚至可以帶動國內各項投資意願及促進經濟蓬勃發展，提高就業機會。

科學園區同業公會常務理事林錫銘表示，感謝台電規劃興建竹圍超高壓變電所，提升園區用電品質，但是也希望台電能同時照顧園區外的廠商用電，因為園區內外的廠商之間是上下游產業鏈，若園區外用電有問題勢必也會影響到園區內廠商。

另外，針對政府先前公布的用電大戶強制節電方案，林錫銘認為園區內的大廠在節電方面，就像學生考試已經98分，但沒有100分就要處罰，這樣是不對的，建議政府應該獎勵節電5%的廠商但不要懲罰未達者。

竹圍超高壓變電所啟用後，將與新竹縣峨眉超高壓變電所鄉互通融，提供科學園區與新竹縣...
竹圍超高壓變電所啟用後，將與新竹縣峨眉超高壓變電所鄉互通融，提供科學園區與新竹縣市更穩定的電力。記者陳斯穎／攝影
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今天在科學園區內舉行竹圍超高壓變電所及部分高壓輸電線竣工啟用典禮。記者陳斯穎／攝...
今天在科學園區內舉行竹圍超高壓變電所及部分高壓輸電線竣工啟用典禮。記者陳斯穎／攝影
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台電人員向各單位來賓及長官介紹竹園超高壓變電所內的設施。記者陳斯穎／攝影
台電人員向各單位來賓及長官介紹竹園超高壓變電所內的設施。記者陳斯穎／攝影
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台電竹科

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