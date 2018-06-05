竹圍超高壓變電所啟用 提升竹科及新竹地區供電品質

2018-06-05 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為了提升新竹科學園區及新竹縣市穩定的供電品質，台電公司歷經12年的規劃溝通，在科學園區內興建竹園超高壓變電所，今天舉行竹圍超高壓變電所及部分高壓輸電線竣工啟用典禮，台電表示，竹圍超高壓變電所啟用後，將與新竹縣峨眉超高壓變電所鄉互通融，提供科學園區與新竹縣市更穩定的電力。

竹園超高壓變電所占地面積4.74公頃，包含周邊線路、土木、機電等工程，投資金額約新台幣88億元，共新建變電所大樓兩棟，變電所內相關電力設備採全屋內式設計，並使用世界最先進的氣體絕緣開關設備，確保人員避免發生觸電危險。

台電的專業總工程師蕭勝任表示，竹圍超高壓變電所的裝置容量為2000MVA〈百萬伏安〉，共設有345kV〈千伏〉新建輸電線路4回線合計24.6回線公里，161kV新建輸電線路14回線合計21.7回線公里，以竹科去年尖峰負載量1280MW〈百萬瓦〉來看，是新竹市的用電量4到5倍，竹圍超高壓變電所的4台變壓器平均負載為320MW，供電無虞。

蕭勝任強調，竹圍超高壓變電所除了能就近供應竹科園區內超過520家廠商廠房用電之外，必要時還可與峨眉超高壓變電所相互融通供應新竹縣市地區用電，甚至可以帶動國內各項投資意願及促進經濟蓬勃發展，提高就業機會。

科學園區同業公會常務理事林錫銘表示，感謝台電規劃興建竹圍超高壓變電所，提升園區用電品質，但是也希望台電能同時照顧園區外的廠商用電，因為園區內外的廠商之間是上下游產業鏈，若園區外用電有問題勢必也會影響到園區內廠商。