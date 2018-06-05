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把遺囑寫成遺訓 會讓你富不過三代

2018-06-05 06:05聯合報 記者孫中英╱即時報導

瑞銀指出，根據2017年全球超級財富報告(Wealth-X Billionaire Census)，身價10億美元以上的超級富豪中，有超過55%是「白手起家」，靠創業致富。另外有30%，是將第一代家業發揚光大的「富二代」，另外有近15%的富豪財產，是來自於繼承。

瑞銀台灣區財富管理副董事長劉瑞霖說，富不過三代的魔咒，可能是真的。圖／瑞銀提供
瑞銀台灣區財富管理副董事長劉瑞霖說，富不過三代的魔咒，可能是真的。圖／瑞銀提供
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瑞銀台灣區財富管理副董事長劉瑞霖說，一般人對「富二代」總是貶多於褒，認為富二代占盡「前人種樹」的便宜。但實務上，有不少「富二代」其實是「創二代」，不僅要守成、還要有改革，並不完全「靠爸」也必須「靠自己」。且持平而論，全球各行各業現今皆面臨轉型挑戰，守成已大不易，創新更是艱難，富二代做再好都逃不出上一代耀眼光芒，但若能將繼承家業發揚光大，也該給予正面鼓勵及掌聲。

「富二代」雖有難言之隱，「富不過三代」的魔咒，卻可能是真的。劉瑞霖說，跨世代財富傳承有其難度，富「難」過三代，其實有三大原因；一是「稀釋風險」，因為家族人數一多，開枝散葉，財富在傳承過程中自然會分散或縮減，經營權及所有權稀釋問題也會出現。二是「交棒問題」，到底是立長還是立賢，二代要繼承家業或順從個人志向，家族企業雖有接班人計畫，但常常出現變數。三是「規劃不足」，不少家族企業欠缺公司治理機制，平時也沒及早做財富規畫，企業掌門人想立「遺囑」，卻無財富傳承及接班內容，遺囑立馬變成「遺訓」，結果等於什麼都沒規劃。

就男女比率看，目前全球身價逾10億美元以上的超級富豪，基本上是「陽盛陰衰」，有高達近9成都是男性，即每10名超級富豪中只有1位女性富豪。男性富豪，約有60%是自行創業致富，8%是透過繼承獲得財富；但女性富豪中，只有16%是「白手起家」，有高達57%則是藉由繼承致富。

超級富豪創業瑞銀

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