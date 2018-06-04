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台電義大攜手 完成澎湖七美智慧電網示範系統建置

2018-06-04 21:31聯合報 記者王昭月╱即時報導

澎湖近年積極發展綠能，台電結合義守大學電機工程學系團隊前進七美，投入10年開發智慧電網，目前已完成示範系統建置，未來再導入風機，綠能量可望增加337萬度，占當地年用電量的43%以上，讓七美往「低碳島」目標再邁前一步。

義守大學電機系講座教授陳朝順率領的團隊與科技部和台電攜手，1選擇澎湖七美島研發「智慧電網示範系統」，增設太陽光電系統及儲能系統，並運用「ICT資訊通訊技術」管理龐大的綠能發電。

陳朝順教授長期參與科技部能源國家型科技計畫，今年初已在七美建置完成綠能園區完成智慧電網示範系統，他表示，這套系統可藉由通訊技術隨時掌控島上電力情況；島上許多設備可趁機地下化，據台電預估，明年配合600KW風機導入，綠能量可望達337萬度。

目前蔡政府企圖發展太陽光電、風電，取代核電，陳朝順認為，以綠發電難免受天候影響，較不穩定，但運用高科技、 ICT技術管理綠能和電網，則能維持正常運轉和儲能；智慧電網的技術研發目前在全世界屬新興領域，義守大學正全力研發。

陳朝順教授表示，七美「智慧電網」研發團隊成員，跨義大、高雄科大及南台科大等校，國內有約10 家企業看好「智慧電網」發展潛力，有意願合作投資，如果能建置商業模式，應用至偏鄉、離島等電力不足或供電成本昂貴的地區，台灣未來甚至可以組成國家隊，這個個系 統輸出國際，創造微電網跨國商機。

陳朝順教授，10年來在「智慧電網」研發上貢獻良多。記者王昭月／攝影
陳朝順教授，10年來在「智慧電網」研發上貢獻良多。記者王昭月／攝影
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義守大學電機工程學系團隊與台電合作，前進澎湖七美開發慧電網，未來再導入風機，可增...
義守大學電機工程學系團隊與台電合作，前進澎湖七美開發慧電網，未來再導入風機，可增加更多發電量，朝低碳島邁進。記者王昭月／翻攝
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