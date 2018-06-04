台電義大攜手 完成澎湖七美智慧電網示範系統建置

2018-06-04 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



澎湖近年積極發展綠能，台電結合義守大學電機工程學系團隊前進七美，投入10年開發智慧電網，目前已完成示範系統建置，未來再導入風機，綠能量可望增加337萬度，占當地年用電量的43%以上，讓七美往「低碳島」目標再邁前一步。

義守大學電機系講座教授陳朝順率領的團隊與科技部和台電攜手，1選擇澎湖七美島研發「智慧電網示範系統」，增設太陽光電系統及儲能系統，並運用「ICT資訊通訊技術」管理龐大的綠能發電。

陳朝順教授長期參與科技部能源國家型科技計畫，今年初已在七美建置完成綠能園區完成智慧電網示範系統，他表示，這套系統可藉由通訊技術隨時掌控島上電力情況；島上許多設備可趁機地下化，據台電預估，明年配合600KW風機導入，綠能量可望達337萬度。

目前蔡政府企圖發展太陽光電、風電，取代核電，陳朝順認為，以綠發電難免受天候影響，較不穩定，但運用高科技、 ICT技術管理綠能和電網，則能維持正常運轉和儲能；智慧電網的技術研發目前在全世界屬新興領域，義守大學正全力研發。