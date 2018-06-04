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商研院：台灣商業服務業景氣將在10月止升轉降

2018-06-04 10:39經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

商研院今（4）日公布最新「台灣商業服務業景氣循環綜合指標」預測，商研院表示，台灣商業服務業景氣將在10月止升轉降，年底衰退警訊已現，是否會在今年底開始衰退值得注意，也宜即早施以景氣對策。

商研院景氣循環預測小組表示，此次所作的預測發現，台灣商業服務業景氣將於10月轉升為降，而且循環指數單月降幅（0.04）比過去五個月預測上升平均幅度（0.038）為大。雖然循環指數仍超過長期趨勢值的100而為100.13，但止升轉降極可能是復甦後繼無力預警，急需未雨綢繆，並檢視各種金融、財政、貿易或勞動政策可能的景氣效應。

商研院景氣循環預測小組並進一步指出，在行政院主計總處發佈的今年第一季資料中，也發現本景氣循環指標系統的領先指標六項子指標裡有三項變動不利於景氣，包括《民間實質固定資本形成》循環指數在1至3月連續下降，《失業給付初次認定受理件數（倒數）》循環指數在2月及3月出現向下，《商業服務業僱用淨進入率》循環指數在2月及3月出現減少。

商研院強調，投資與就業的不前，導致景氣領先綜合指數所預測的景氣同行綜合指數於10月份始見復甦後的止升轉降訊號。

商研院表示，預測10月止升轉降，這是一次在金融海嘯之後，整體經濟結構體質未見真正恢復提升導致的「低度均衡」現象，也是一般所謂的新平庸（mediocre）經濟。

商研院提醒，前幾次的分析皆已強調台灣不能不對下半年的可能動向採取較高的戒備並做應有的努力，如今景氣循環指標出現復甦以來首度轉升為降，足見不速採景氣抗衰政策不行了。

景氣金融海嘯

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