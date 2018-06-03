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賴揆視察水情 喊開源節流

2018-06-03 03:17經濟日報 記者蘇秀慧／台北報導

行政院長賴清德昨天視察南化水庫，拿起望遠鏡觀測「越域引水」情況。 記者吳淑玲／攝...
行政院長賴清德昨天視察南化水庫，拿起望遠鏡觀測「越域引水」情況。 記者吳淑玲／攝影
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行政院長賴清德昨（2）日表示，將透過開源、節流、調度、備援四策略調度全台水資源，預計至2031年可增加19億噸的水，全台平均每天增加520萬噸的水，滿足民生、農業灌溉及產業發展用水需求。

賴清德指出，這是他為了解決五缺問題，盤點全台水資源後，核定的重要策略，且編列預算持續推動。他強調，身為行政院長，有責任讓每個城市都有足夠的水使用。賴清德說，政府已請自來水公司協助，在2031年將自來水漏水率下降到10％。並將鼓勵、協助將用水大戶水資源回收率，由現在的70％提高到80％，讓水的使用更有效率。

賴清德是在昨日視察台南水情暨南化水庫水利設施時，作上述表示。

賴清德說，他到台南視察水情是希望安定民心，台南市水資源還有兩個月水量可用於民生與產業，因此請市民不要恐慌，也不要儲水，以免造成統一調度困難。

賴清德說，台南市從去年8月1日開始，單日雨量未超過80毫米的日子已306天，但仍能供應之後兩個月的民生與產業用水，主要就是採取開源、節流、調度、備援四原則。

在開源方面，賴清德說，曾文水庫加高三公尺，使水庫庫容量增加5,500萬噸，並進行清淤排砂等工作。南化水庫正進行的排砂隧道非常重要，務必如期如質完工。其他開源措施包括永康、仁德水資源處理廠的再生水，目前也在研究安平水資源中心的再生水等。

節流方面，賴清德說，嘉南農田水利會有全國最好的掌水工管控引水灌溉，每年可省一座南化水庫的水量約9,000萬噸，未來智慧化後，還可增加一成節水量。

在調度方面，賴清德說，台南市調度水資源，主要是與高雄合作，南化水庫來自高雄高屏溪甲仙堰的清水，明年底會增加到20萬噸。加上曾文水庫庫容加高後，每天可多供給台南市約15萬噸水量。

南化水庫賴清德水資源

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