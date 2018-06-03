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油價是否緩跌 3日見分曉

2018-06-03 00:44聯合報 記者高詩琴／台北報導

國際原油價格下跌，中油想持續吸收部分負擔，但經濟部認為，中油應補回先前承擔的虧損...
國際原油價格下跌，中油想持續吸收部分負擔，但經濟部認為，中油應補回先前承擔的虧損。 圖／聯合報系資料照片
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國內油價自五月十四日緩漲機制上路後，首次遇到國際原油價格下跌，但周一起油價要如何下跌，中油與經濟部意見分歧。中油表示，油價在卅元以上將持續吸收部份負擔，「不會回收」，但經濟部強調，緩漲機制有「中油回收」機制，當原油價格下跌時，中油可以少跌一點。

依據國內油價公式，本周七D三B（七成杜拜、三成布蘭特）價格為七十四點六六美元，跟上周七十七點二二美元相比，終於下跌百分之三。今年緩漲機制為避免進位問題，並非以這周原油價格跟上周原油價格相比，而是每次都以卅元當作基準點。

依據經濟部緩漲機制，中油此時應該少跌。不過，到昨天為止，中油提報的周一起九五無鉛汽油新油價為卅點三元，跟正常油價卅點四元相比，中油仍吸收四分之一負擔，也就是再吸收一毛錢，等於送給加油族紅包。

不過，經濟部次長曾文生昨天表示，他已要求中油重新精算一次，今天做出最終公告。「現在是要做緩跌，還是要做回收，我們正在討論」。他說，緩跌是指零售價在成本價之下，回收則是零售價在成本價之上。優先考量是穩定物價，也會考量機制是否公平、正常運作。

經濟部五月中旬公告油價緩漲機制，當九五零售價介於卅元至卅二點四元間，「上漲時漲四分之三，其餘中油吸收」。若下跌時，「則跌四分之三，其餘由中油回收」。

經濟部高層指出，油價緩漲機制是「平穩」精神，並非政府補貼。當原油價格上漲時中油幫忙負擔，但原油價格下跌時，中油則可少跌一點，「把之前的虧損補回來」。

不過，中油則有不同看法。中油發言人黃仁弘表示，「如果真的把零售價定在成本價之上，我們會被罵死」。因此，每次油價緩漲、凍漲機制上路時，中油從來沒有真的「回收」過，只能一路吸收到底。

中油總經理李順欽說，只要油價超過卅元，中油就會吸收部分負擔，「並不會真的把虧損補回來」。中油下周只會吸收一毛錢，跟上周吸收兩毛錢相比，「我們是少吸收了，回收不是那麼精確的用法」。

中油油價杜拜

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